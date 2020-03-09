Yeni Müftülük binasının temel kazısı başladı
Kabadüz ilçesinde yeni İlçe Müftülük hizmet binasının temel kazısı başladı.
09.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:36
Kabadüz ilçesinde yeni İlçe Müftülük hizmet binasının temel kazısı başladı.
İlçenin Kabadüz Merkez Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yapımına başlanılan yeni İlçe Müftülük hizmet binası tamamlandığında örnek projelerden birisi olacak.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yeni İlçe Müftülük hizmet binasının temel kazısının başladığını söyledi. İlçede örnek projelerden birisinin daha hayat bulduğunu belirten Başkan Kaya, "İlçemize değer katacak projelerden yeni İlçe Müftülük hizmet binasının temel kazısı başladı. 4 kattan oluşacak bina içerisinde gençlik merkezi, Çok amaçlı salon, eğitim sınıfları, 4-6 yaş Kur'an kursu sınıfı ve oyun alanı, okuma/bekleme salonu, TDV, TDV Yayın bürosu, memur odası, vaiz odası, müftü odası ve müftülük lojman birimleri bulunacak" dedi. - ORDU
İlçenin Kabadüz Merkez Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yapımına başlanılan yeni İlçe Müftülük hizmet binası tamamlandığında örnek projelerden birisi olacak.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yeni İlçe Müftülük hizmet binasının temel kazısının başladığını söyledi. İlçede örnek projelerden birisinin daha hayat bulduğunu belirten Başkan Kaya, "İlçemize değer katacak projelerden yeni İlçe Müftülük hizmet binasının temel kazısı başladı. 4 kattan oluşacak bina içerisinde gençlik merkezi, Çok amaçlı salon, eğitim sınıfları, 4-6 yaş Kur'an kursu sınıfı ve oyun alanı, okuma/bekleme salonu, TDV, TDV Yayın bürosu, memur odası, vaiz odası, müftü odası ve müftülük lojman birimleri bulunacak" dedi. - ORDU
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Yeni Müftülük binasının temel kazısı başladı
Etiketler : Yener Kaya, Müftülük, Kabadüz, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Güncel
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Güncel
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
Güncel
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı