Yeni Mutantlar Filmi

Charles Xavier'in okulundan mezun olan bir grup mutant kahramanın hikayesini anlatan film
de yönetmenliği Josh Boone üstleniyor. Yönetmen :
Josh BooneSenaryo:
Josh Boone, Chris Claremont, Bob McLeodOyuncular:
Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Maisie Williams, Alice Braga, Happy Anderson, Henry Zaga, Blu Hunt, Mickey Gilmore, Thomas Kee, Jeffrey CorazziniFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
The New MutantsYapımcı Firma:
Marvel EntertainmentYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
03.04.2020 Yeni Mutantlar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.