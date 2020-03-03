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Yeni Mutantlar Filmi

Yeni Mutantlar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yeni Mutantlar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

03.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:58Yeni Mutantlar Filmi
Charles Xavier'in okulundan mezun olan bir grup mutant kahramanın hikayesini anlatan film de yönetmenliği Josh Boone üstleniyor.


: Josh Boone
Senaryo: Josh Boone, Chris Claremont, Bob McLeod
Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Maisie Williams, Alice Braga, Happy Anderson, Henry Zaga, Blu Hunt, Mickey Gilmore, Thomas Kee, Jeffrey Corazzini
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The New Mutants
Yapımcı Firma: Marvel Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 03.04.2020

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Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

3.03.2020 13:57:18