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Yeni müteahhitlik sistemi yürürlüğe girdi

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, yeni müteahhitlik sisteminin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

19.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:34Yeni müteahhitlik sistemi yürürlüğe girdi
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, yeni müteahhitlik sisteminin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemizde müteahhit sayısının giderek artması, yeterliliği olmayan kişilerin inşaat sektörüne girmesi hem vatandaşı hem de inşaat sektörünü olumsuz etkilemekte, yarım kalan projelerle yeni sorunlar oluştururken sektördeki dengeleri de bozmaktadır. Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelik yayımlanarak yetki belgesi grupları, mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak a, b, c, d, e, f, g, h ve geçici olmak üzere yapı müteahhitleri gruplandırılmıştır. Her müteahhidin yetki belgesi numarası alması zorunlu olup 2 Aralık 2019 tarihinden itibaren öncelikle yapı müteahhitlerinin grubu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince belirlenecek, ardından ilgili idarelerce yapı ruhsatları düzenlenebilecektir." - BİLECİK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Mustafa Budak, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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