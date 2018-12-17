Yeni Nesil Gazeteci Adayları Sertifikalarını Aldı

Basın İlan Kurumu
ve İŞKUR
iş birliğiyle İstanbul
'da üçüncüsü gerçekleştirilen Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı'ndan mezun olan 41 kursiyer, törenle sertifikalarını aldı.
Basın İlan Kurumu'nun Cevizlibağ
'daki Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen törende konuşan Basın İlan Kurumu Gene Müdürü Yakup Karaca
, Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı'nın başarıyla tamamlandığını belirterek, 41 kursiyerin mezun olduğunu söyledi.
Projeyle, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katkı sağlanmasının amaçlandığını ve bu çerçevede temel gazetecilik bilgilerinin yanı sıra dijital yayıncılıkla beraber uzman habercilik ve basın yayın politikaları üzerine genç gazetecilere eğitimler verildiğini anlatan Karaca, emeği geçenlere teşekkür ederek, sertifikalarını alan kursiyerlere başarı diledi.
İŞKUR İstanbul İl Müdür Yardımcısı Serkan
Özmen de İŞKUR'un nitelikli eğitim programlarını her zaman desteklediğini ve tüm sektörlere yönelik eğitimler verdiklerini ifade etti.
Sertifikalarını alan genç gazetecileri tebrik eden Özmen, gazetecilere meslek hayatlarında başarı diledi.
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ertem ise programın basın sektörüne nitelikli eleman sunma konusunda önemli katkı sağlayacağını söyledi.
Basın İlan Kurumu İstanbul Şube Müdürü Mehmet Köşker
de genç gazeteci adaylarının iş hayatına atılacak olmalarından dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade ederek, bundan sonraki süreçte de kursiyerlerin yanında olacaklarını ifade etti.
Program, kursiyerlere sertifikalarının takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Basın İlan Kurumu
Kaynak: AA