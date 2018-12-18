Yeni Nesil Gazeteciler Mezun Oldu

Kaynak: İHA

Basın İlan Kurumu (BİK) ve İŞKUR işbirliği ile İstanbul'da üçüncüsü gerçekleştirilen Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı Kapanış ve Sertifika töreni yapıldı.Basın İlan Kurumu (BİK) ve İŞKUR işbirliği ile İstanbul'da üçüncüsü gerçekleştirilen Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı Kapanış ve Sertifika töreni yapıldı.Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı sertifika töreninde konuşan BİK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan Ertem, "Bugün iki yıl önce başlattığımız Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programlarından İstanbul'da üçüncüsünün sertifika töreni dolayısıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kavramsal olarak ele aldığımızda yeni nesil gazetecilikten ben iki türlü anlam çıkarıyorum. Bunlardan birincisi yeni neslin, mesleğinin ilk adımlarını atanların gazetecilik anlayışı. İkincisi ise çağa, değişime, dönüşüme hitap eden günümüz yeni nesil gazeteciliğine uygun olarak gazetecilik yapmak durumu diyebilirim.Hızlı değişen bir çağ ve bu çağın gerekleri var. Bu gereklere uygun hazırlıkların yapılması gerekiyor. Son yıllarda gerek yazılı gerek görsel gazetecilik anlayışı değişti. İnternet teknolojilerindeki gelişimi göz önünde bulundursak; bundan 50 yıl önceki gazetecilik anlayışı ile günümüz gazetecilik anlayışının birbirinden farklılaştığını görürüz. Bugün arkasında basın işletmesi desteği olan ve basın işletmesi desteği olmayanların internet üzerinden gazetecilik yaptığını biliyoruz. Düzenlediğimiz bu eğitimin tüm bu sahaları kapsayacak türde bir eğitim olduğuna inanıyorum. Bugün burada Basın İlan Kurumunun düzenlemiş olduğu eğitimi diğer eğitimlerden farklı kılan önemli bir şey var ki o da sunmuş olduğu istihdam ayrıcalığıdır. Şimdiye kadar eğitimlere katılarak sertifikalarını alan yeni nesil gazeteci adaylarının yarısından fazlası istihdam şansı buldu. Bu konuda basın işletmelerine, eğitimlerin gerçekleştirilmesinde bize destek olan İŞKUR'a teşekkür etmek isterim. Basın İlan Kurumu resmi ilanların gazetelere dağıtılmasına aracılık eden bir kurum. Neredeyse yaptığımız her Genel Kurul Toplantısında günümüzde sektörde yaşanan gelişmeler karşısında, gazetecilik mesleğinin yapılabilmesi ve gazete sahiplerinin işlerinin kolaylaştırılması noktasında çeşitli tedbirler alıyoruz. Onlardan biri de nitelikli personellerin sektöre kazandırıldığı bu eğitimler oldu" dedi.Ertem, Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programından mezun olanların kalıcı süreli istihdam edilmelerini temenni ederek konuşmasını tamamladı."Gazeteci adayları mesleklerine ilk adımı bu programla atacak"BİK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan Ertem'in ardından söz alan BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, yaptığı konuşmada yazılı basın sektörünün sorunlarına Basın İlan Kurumu olarak sundukları çözümlerden birinin de Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimleri olduğunu vurguladı.Karaca, sözlerine şöyle devam etti; "Bu programın yegane amacı hem gençlere iş imkanı sağlamak hem de bunu nitelikli halde sunabilmek böylece yazılı basının ihtiyaç duyduğu, yapısal problemlerinin başında gelen nitelikli eleman istihdamına katkı sunmak. Basın İlan Kurumu olarak elimizden gelen imkanları seferber ederek başta İŞKUR olmak üzere, Kalkınma Ajansları, KOSGEB vb. ilgili kurumların desteğiyle sektörümüzün yapısal sorunlarının aşılmasına katkı sunacak bu nevi girişim ve projelere aracı olmaya çalışıyoruz. Bu programın önemli bir tarafında da yazılı basınımızın değerli temsilcileri gazete sahipleri var. Bu programın akabinde burada bulunan genç gazeteci adaylarımız, her biri ayrı ayrı istihdam edilecekler. Böylece mesleklerine adım atmış olacaklar. Bu vesile ile istihdam konusunda bizlere yardımcı olan gazete işletmelerine, medya kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Temennimiz odur ki yeni nesil gazeteci adaylarımız kalıcı olarak istihdam edilebilsinler, mesleklerine başladıkları yerlerde yine mesleklerini sürdürebilsinler".Karaca, Basın İlan Kurumunun bu yönde sektörel faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek konuşmasını sonlandırdı.249 kişi istihdam edildiİŞKUR İstanbul İl Müdür Yardımcısı Serkan Özben ise yaptığı konuşmada, "1946 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu olarak kurulan ve 2003 yılından itibaren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) olarak hizmet veren kurumumuz tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yönelik hizmetleri ifa etmektedir. Bu amaçlara yardımcı olmak üzere Kurumumuz tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, toplum yararına programlar, girişimcilik eğitim programları, diğer kurs, proje, program ve özel uygulamalar düzenlenmektedir. Kanunla Kurumumuza tevdi edilen bu görevlerin ifası için Kurumumuz diğer kurum, kuruluşlar ve ilgili tüm sosyal taraflar ile işbirliği içerisinde çalışmakta olup, bu işbirlikleri giderek artmaktadır. Bu amaçla 20 Ekim 2016 tarihinde Kurumumuz ile Basın İlan Kurumu arasında aktif işgücü hizmetleri protokolü düzenlenmiştir. Protokol ile yazılı basın başta olmak üzere iletişim ve medya sektöründe çalışan/çalışabilecek iş arayanlara, üniversite öğrencilerine yönelik olarak İŞKUR tarafından uygulanmakta olan aktif işgücü hizmetleri kapsamında iş ve meslek danışmanlığı verilmesi, mesleki eğitim kursu, işbaşı eğitim programı, girişimcilik eğitim programlarının uygulanması, sektörün bilgilendirilmesi için ortaklaşa yürütülecek faaliyetlere ilişkin işbirliğine gidilmiştir. İki yıllık işbirliği ve protokol dönemi sonunda İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Kocaeli ve Samsun illerinde düzenlenen programlar ile 445 kişi programlardan yararlandırılmış, 249 kişi istihdam edilmiş olup 76 kişinin ise istihdam süreci halen devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.Özben, düzenlenen program ile tarafları bir araya getiren BİK Genel Müdürü Yakup Karaca ve ekibine teşekkür ederek, kurumlar arası işbirliğinin aratarak devam etmesini temenni etti.Sertifika törenine BİK Genel Kurul Üyeleri Engin Köklüçınar, Ömer Yüksel Özek ile BİK Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan İnanç, Ahmet Özdemir ve Mustafa Arslan'ın yanı sıra BİK Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin, Anadolu Ajansı İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu ve kursiyerler katıldı. - İSTANBUL