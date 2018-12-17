Kaynak: AA

Basın İlan Kurumu (BİK) Mardin Şube Müdürlüğü, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün işbirliğiyle "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı" hazırlandı.DİKA'da yerel basın işletmelerinde nitelikli personel istihdamının desteklenmesi, bu gazetelerin varlıklarını devam ettirebilmesi, yerel ekonominin gelişebilmesi için hazırlanan programın protokolü BİK Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi ve DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ tarafından imzalandı.Üniversitelerin İletişim, Hukuk, İİBF, Sağlık ve Sosyal Bilimler fakültelerinden mezun olanlar veya bu fakültelerin son sınıflarında okuyan 25 kursiyer eğitime katılacak.İstihbarat, kültür-sanat, televizyon, politika, dijital, röportaj teknikleri gibi başlıklardan oluşan dersler, İletişim Fakültesi akademisyenleri ve alanında uzman gazeteciler tarafından verilecek.BİK Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi, programın katılımcı ve gazetecilere önemli faydalar sağlayacağını kaydetti.