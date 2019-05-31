Yeni Nesil Gelişim Atölyesi Giga Maker'ı Ziyaret Etti

Bu temaslardan birinde de Kayseri'de bir ilk olma özelliği taşıyan Yeni Nesil Gelişim Atölyesi olan "GİGA MAKER" ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Başkan Hisarcıklıoğlu' na Kayseri Ticaret Odası başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Borsası başkanı Recep Bağlamış, Kayseri TOBB Kadın girişimciler Kurulu başkanı Tuğba İlgü ve yönetimi, Kayseri TOBB Genç Girişimciler kurulu yönetimi de eşlik etti.

Türkiye'ye örnek olacak şekilde TOBB Kayseri Genç Girişimciler Kurulu üyelerinin ve dönem başkanlarının da bulunduğu 5 girişimci tarafından 3-15 yaş arasındaki çocukların gelişmesine ve teknolojiye ayak uydurmasına yönelik kurulan; algoritma, robotik ve Kodlama, 3 Boyutlu Tasarım, zeka Oyunları, dikkat ve Konsantrasyon, tasarım, artırılmış Gerçeklik, yaşam Becerileri (Drama) atölyelerinin bulunduğu eğitim merkezi ziyareti çok renkli geçti.

Başkan Hisarcıklıoğlu' nun kurum ziyaretinde Giga Maker atölye kurum müdürü ve eğitmenler tarafından atölye çalışmalarının sunumları uygulamalı olarak gösterildi. Başkan Hisarcıklıoğlu' na 3 boyutlu yazıcılarla özel olarak tasarlanıp bastırılan TOBB logolu süs objesi takdim edildi.Özellikle Robotik ve 3 Boyutlu Tasarım atölyesinde küçük yaştaki çocukların gerçekleştirdikleri projelerini, dikkat ve Konsantrasyon atölyesi çalışmalarının nasıl yapıldığını ve içeriğini ilgi ile dinleyen Başkan Hİsarcıklıoğlu, Kayseri Genç Girişimciler Kurulu Başkanı aynı zamanda kurum ortağı olan Serdar Özkaya' nın atölyelerin ilgi çekici kurulma süreci ve kurum ortakları hakkında bilgi vermesi üzerine, "Demek ki Genç Girişimciler Kurulu'nu kurmakla iyi bir şey yapmışız" dedi. Girişimcileri vizyonlarından dolayı tebrik eden Başkan Hisarcıklıoğlu kurmuş olduğu TOBB Genç Girişimciler Kurullarının meyvelerinin toplanmaya başladığını görmekten dolayı kurumdan mutlu bir şeklide ayrıldı.

Kaynak: Bültenler