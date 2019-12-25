Etkinlikte, Özel Bilyön Koleji öğrencilerine Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şule Erten Ela ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Burak Gültekin tarafından, güneş enerjisi ve yenilebilir enerji teknolojileri hakkında önemli bilgiler verildi.

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şule Erten Ela, "Bugün burada 'Yeni Nesil Güneş Enerjisiyle Aydınlanıyor' isimli sosyal sorumluluk projesi için toplandık. Güneş Enerjisi Enstitüsü olarak, 41 yılı doldurmanın sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz. Bugünlere ulaşabilmek gerçekten çok onur verici. Sayısız projelere imza attık. Aynı zamanda çalışmalarımızı sosyal sorumluluk projesiyle desteklemek istedik. 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülü'nü almış biri olarak burada sizlerle olduğum için çok mutluyum. Enerjimizi sosyal sorumluluk projelerine vermek ve İzmir'den başlayan bu etkinliği ülkemizin her yerine yaymak istiyoruz. Hocalarımızın ve değerli öğretim üyelerimizin bireysel çalışmaları, uluslararası projelerimiz var. Bireysel çalışmalarımız, kurumsal çalışmalarımız ve diğer kurumlarla ortakçalışmalarımızla enstitümüzü daha iyi yerlere taşımayı amaçlıyoruz. Bu amaçla yapmış olduğumuz çalışmalarımız oldukça fazla. Burası bir cazibe merkezi. Uluslararası yabancı öğretim üyeleri Enstitümüze Yeni Nesil Güneş Hücre Teknolojisini öğrenmek ve çalışmak için geliyor. Birçok alanda başarılar elde ettik. Güneşin ısı ve ışık enerjisi gibi, Güneş Enerjisi Enstitüsü olarak tüm Türkiye'yi sevgi dolu enerjimizle ısıtalım ve aynı zamanda bilimsel vizyonumuzla bir ışık olalım istiyoruz. Bu işte, emek ve sevgi olunca daha iyi işler ortaya koyacağımıza inanıyorum'' dedi.

Prof. Dr. Şule Erten Ela, "Projelerimizi daha çok geliştirmek istiyoruz. Bu proje kapsamında gençlere, öğrencilere ve çocuklara, yani yeni nesile burada neler yaptığımızı anlatmak istedik, bu bizim görevimiz. Bunun için de kendilerine bir güneş maketi veriyoruz. Bu güneş maketiyle öğrencilerin bir proje çıkarmalarını istiyoruz. En güzel projeyi çıkaran kişiye en büyük ödülü vermek istiyoruz. Öğrencilerimize farkındalık kazandırmak ve proje geliştirmeye teşvik etmeyi amaçladık. Burada çocuklara çok güzel işler düşüyor. Ege Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Necdet Budak bilimi ve bilim insanlarına her zaman desteğini sürdürüyor. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyor. Desteklerinden dolayı Rektör Hocamıza çok teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

"Yenilebilir enerji teknolojileri üzerine çalışmalar yapıyoruz''

Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Burak Gültekin, "Güneş, dünyadaki bütün enerji kaynaklarının temelini oluşturuyor. Bizler, güneş enerjisi olarak yenilebilir enerji teknolojileri üzerine çalışmalar yapıyoruz. Kullanılan süreç, kullanılan hammadde ya da herhangi bir malzemenin hem yenilenmesinde hem de kullanım sırasında çevreyle, insanla barışık olunması gerekiyor. Bu yüzden, sürdürülebilir bir çevre için üniversitelerle, araştırma gruplarıyla ve okullarla ilişkiler kurarak yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını misyon edinmiş durumdayız. Vizyon olarak da, dünyayla barış içerisinde olmamız gerekiyor. Bunu ortaya çıkaracak çalışmaları yapmak ve öncü bir kurum olmak vizyonumuzun genel çerçevesini oluşturuyor'' dedi.

"Çevre ve enerji alanında tematik merkez"

Dr. Öğr. Üyesi Burak Gültekin, "Güneş Enerjisi Enstitüsü, çevre ve enerji alanında tematik merkez olarak kabul ediliyor. Güneş, bizi hem aydınlatıyor hem de ısıtıyor. Işık enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemler var. Ayrıca güneşi sadece ısıtma da değil, soğutmada da kullanabiliyoruz. Bununla ilgili çalışmalar ve gelişen teknolojiler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Son 15 yılda 200'den fazla projelerimiz var. Çeşitli konularda eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda uluslararası öğrencilerimizin sayısı da fazla. Verimli binalar ve verimli fabrikalar kurulursa, aydınlatmada daha az enerji tüketilen sistemler kullanılırsa, daha az enerji tüketilerek daha fazla üretim yapılabilir. Bu yüzden yaptığımız çalışmaları projelerimiz ile destekliyoruz'' dedi.

"Önceliğimiz yeni nesillere temiz bir çevre bırakmak"

Özel İzmir Bilyön Koleji Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Metin Tuncel, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Güneş enerjisi, yenilebilir enerji kaynakları arasında en çok tercih edilen kaynaktır. Hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan bu enerjiyi kullanabilmek açısından, yeni yollar bulmak ve bunları geliştirmek bizim için çok önemli. Ayrıca çevre sağlığı açısından da güneş enerjisi ve diğer enerji kaynaklarını kullanmak önem taşıyor. Yeni nesillere temiz bir çevre bırakmak önceliklerimiz arasında. Bizler, Bilyön Koleji olarak çocuklarımızı yenilebilir enerji kaynakları konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin yeni yollar keşfetmesi ve bunları geliştirmesini istiyoruz. Bu konuda Güneş Enerjisi Enstitüsü'nün çalışmaları çok büyük. Projelerin, yapılan çalışmaların çocuklarımızın ve bizlerin geleceği için faydası olacak'' diye konuştu.

Özel İzmir Bilyön Koleji öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen proje sonunda, öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.