Yeni nesil ilişki krizi: Dijital kıskançlık

Mükemmel fotoğraflar, kusursuz hayatlar… Alice harikalar diyarı değil, sosyal medya… Sosyal medyanın hayatımıza dahil olmasıyla hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını kim bilebilirdi. Sosyal hayatlarımızdan psikolojimize kadar her noktada belirleyici olan sosyal medya özellikle de ilişkilerde yepyeni bir sorunun doğmasına neden oldu; dijital kıskançlık…

SOSYAL MEDYA İLİŞKİLERİN TEMELİNİ ZAYIFLATIYOR

Yeni insanlarla tanışmak için iyi bir araç olan sosyal medya aynı zamanda kadın erkek ilişkilerine zarar veriyor. Sosyal medya hayatımızın önemli bir parçası olmadan önce çiftler genellikle telefon ile iletişim kurarken, haberleşme araçlarının farklılaşması hayatımıza dijital kıskançlığı getirdi. Eskiden çiftler birbirlerini kıskansalar bile bu duygu saklanmaya çalışılırdı. Ancak günümüzde bu kıskançlık çiftlerin birbirlerini kısıtlamasına, tartışmasına hatta bu yüzden ilişkinin bitmesine bile neden olabiliyor.

Akıllı telefonlar sayesinde insanlar nerede olurlarsa olsunlar kendilerinden bahsedebiliyorlar. Gittikleri mekan, yedikleri yemek, giyilen kıyafet, paylaşılan fotoğraflar bile çiftler arasında kıskançlık haline dönüşebiliyor. İnsanların tüm bunları paylaşmasının altında yatan sebep ise beğenilme ve onaylanma arzusudur. Yapılan araştırmalar ciddi ilişkisi olan kişilerin bile sosyal medya sayesinde (eş arama, flört, arkadaş arama siteleri) yeni insanlarla tanışıp flört yaşadığını gösteriyor. Sosyal ağlarda harcanan zamanın artması ve bu mecraların yanlış kullanılması ciddi beraberliği olan ya da evli çiftlerin arasında iletişimin azalmasına, güvensizliğe, tartışmalara ve hatta boşanmalara bile neden olabiliyor.

DİJİTAL KISKANÇLIK KADINLARDA DAHA FAZLA

Çiftler her ne kadar kadın erkek ilişkisinde en önemli şeyin güven duygusu olduğunu söyleseler de kontrol ruhu bu düşüncenin önüne geçiyor. Erkekler genellikle eşlerinin ya da sevgililerinin şifrelerini bilmek istiyorlar. Kadınların birçoğu ise partnerlerinin karşı cinsle olan arkadaşlıklarına çok sıcak bakmadıklarını belirtiyorlar.Dijital medya hayatımıza girdikten sonra birçok çiftin gözünde karşı cins sizi elde etmeye çalışan potansiyel suçlu konumunda yer alıyor.





SOSYAL MEDYA KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMEDİR?

Sosyal medya kullanırken sanal iletişimin, gerçek iletişimin önüne geçmemesi gerekiyor.Günlük hayatımızı kuşatma altına alan sosyal medya yüz yüze iletişime gölge düşürüyor.Birbirlerine zaman ayırmak yerine sosyal medyanın eğlenceli dünyasına kapılan çiftler birbirlerinden uzaklaşıyor ve aradaki iletişim yok oluyor. Kıskançlık ve güvensizlik gibi sorunları çözmenin en iyi yolu çiftlerin birbirleriyle iletişime geçmesi ve kaliteli zaman geçirmesidir. Tabii ki iletişimin sadece konuşmak değil dinlemek olduğu gerçeğini gözden kaçırmamak gerekir. Çünkü böyle bir bakış açısı ve tutum ilişkileri yıkan değil inşa eden bir eylemdir.