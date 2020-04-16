Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Yeni Nesil Intel Core 10 İşlemcili Monster Notebook'lar Satışta

Oyuncu ekipmanları alanında geliştirdiği ürünlerle kullanıcılar tarafından ağırlıklı olarak tercih edilen Monster firması, yeni nesil Intel Core 10 işlemcili Monster Notebook'ları Türkiye'de satışa sundu.

16.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:53
Yeni Nesil Intel Core 10 İşlemcili Monster Notebook'lar Satışta
Oyuncu ekipmanları alanında geliştirdiği ürünlerle kullanıcılar tarafından ağırlıklı olarak tercih edilen Monster firması, yeni nesil Intel Core 10 işlemcili Monster Notebook 'ları Türkiye 'de satışa sundu. Firmanın geliştirmiş olduğu diğer dizüstü bilgisayarla ve oyun ekipmanlarında olduğu gibi yeni nesil Intel Core 10 işlemcili Monster Notebook'lar da tüm oyunlar ve yüksek performans gerektiren tüm uygulamalarda maksimum güç elde etmek üzerine tasarlanmış. i5 10300H ve i7 10750H işlemcili iki farklı seçeneğe sahip olan yeni nesil Intel Core 10 işlemcili Monster Notebook'lar, firmanın internet sitesinde Türkiye için satışa sunuldu.

Monster online mağazasından Türkiye için satışa sunulan yeni nesil Intel Core 10 işlemcili Monster Notebook'lar, Nvidia firması tarafından üretilen GTX ve RTX yeni seri grafik kartlarına sahip. Aynı zamanda DLSS 2.0 teknolojisinin kullanıldığı Monster Notebook'lar kullanıcılara üstün görüntü kalitesi sunuyor.

Yeni Nesil Intel Core 10 İşlemcili Monster Notebook'lar Panel Değişim Garantisine Sahip

Yeni seri grafik kartların yanı sıra, bilgisayarların geniş kapasiteli mekanik disklere, SSD depolama birimlerine, yüksek kapasiteli RAM'e, gelişmiş Wi-Fi 6 seçeneğine, yüksek ses çıkış gücüne sahip hoparlörlere sahip olduğu söyleniyor. Satın alındıktan sonraki 30 gün içerisinde, ekranda oluşabilecek ölü piksellere karşı panel değişim garantisine sahip olan yeni nesil Inter Core 10 işlemcili Monster Notebook'lar aynı zamanda çalıştırılamayan yazılım olması halinde 15 gün içerisinde iade garantisi de sunuyor. Firmanın satışa sunduğu diğer bütün notebooklarında olduğu gibi 2 yıl garanti ve ömür boyu geçerli 6 ayda bir ücretsiz bakım garantisine sahip olan Monster Notebook'lar, satın alma sürecinde özelleştirilebilir donanım konfigürasyon seçeneğine sahip.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Notebook, Türkiye, Intel, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadının boğazını kesti Haberler
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadının boğazını kesti
Haberler ›› Teknoloji ››Yeni Nesil Intel Core 10 İşlemcili Monster Notebook'lar Satışta - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

17:18: Kaldırımda geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın hastanelik oldu - Haberler 17:15: Manisa'da lüks villaya kumar baskını - Haberler 17:12: Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi vuruldu - Haberler 17:12: Sinop'un ilk korona vakası 88'lik dede taburcu oldu - Haberler 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı 17:10: Şehit Muhammed Fatih Durhan için evinde helallik alındı - Haberler 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti 16:13: Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı