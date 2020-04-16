Yeni Nesil Intel Core 10 İşlemcili Monster Notebook'lar Satışta
Oyuncu ekipmanları alanında geliştirdiği ürünlerle kullanıcılar tarafından ağırlıklı olarak tercih edilen Monster firması, yeni nesil Intel Core 10 işlemcili Monster Notebook'ları Türkiye'de satışa sundu.
16.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:53
Monster online mağazasından Türkiye için satışa sunulan yeni nesil Intel Core 10 işlemcili Monster Notebook'lar, Nvidia firması tarafından üretilen GTX ve RTX yeni seri grafik kartlarına sahip. Aynı zamanda DLSS 2.0 teknolojisinin kullanıldığı Monster Notebook'lar kullanıcılara üstün görüntü kalitesi sunuyor.
Yeni Nesil Intel Core 10 İşlemcili Monster Notebook'lar Panel Değişim Garantisine Sahip
Yeni seri grafik kartların yanı sıra, bilgisayarların geniş kapasiteli mekanik disklere, SSD depolama birimlerine, yüksek kapasiteli RAM'e, gelişmiş Wi-Fi 6 seçeneğine, yüksek ses çıkış gücüne sahip hoparlörlere sahip olduğu söyleniyor. Satın alındıktan sonraki 30 gün içerisinde, ekranda oluşabilecek ölü piksellere karşı panel değişim garantisine sahip olan yeni nesil Inter Core 10 işlemcili Monster Notebook'lar aynı zamanda çalıştırılamayan yazılım olması halinde 15 gün içerisinde iade garantisi de sunuyor. Firmanın satışa sunduğu diğer bütün notebooklarında olduğu gibi 2 yıl garanti ve ömür boyu geçerli 6 ayda bir ücretsiz bakım garantisine sahip olan Monster Notebook'lar, satın alma sürecinde özelleştirilebilir donanım konfigürasyon seçeneğine sahip.
Kaynak: Tamindir