Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yeni Nesil iPhone SE Bugün Tanıtılabilir! İşte Detaylar

Uygun fiyatlı iPhone modeli hakkında yepyeni bir iddia ortaya çıktı. iPhone SE ismine sahip olması beklenen yeni modelin 3 Nisan'da yani bugün tanıtılacağı söylenmekte.

03.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:50
Yeni Nesil iPhone SE Bugün Tanıtılabilir! İşte Detaylar
Uygun fiyatlı iPhone modeli hakkında yepyeni bir iddia ortaya çıktı. iPhone SE ismine sahip olması beklenen yeni modelin 3 Nisan'da yani bugün tanıtılacağı söylenmekte.

iPhone SE Bugün Tanıtılacak Mı?

Apple 'ın resmi internet sitesinde ortaya çıkan bir ekran koruyucu cihazın bugün tanıtılacağı iddialarını beraberinde getirdi. Apple'ın internet sitesinde satılan Belkin InvisiGlass Ultra ekran koruyucusu artık iPhone SE modelini desteklemekte. Bu ekran koruyucu daha önceden iPhone 8 ve iPhone 7 modelleri ile uyumluydu.

Apple tarafından yapılan bu değişiklik akıllara acaba "iPhone SE bugün tanıtılacak mı?" sorusunu getirdi. Apple'ın yeni iPhone modelini ne zaman tanıtılacağı halen bilinmezliğini korumakta.

iPhone SE'nin A13 Bionic işlemciden gücün alacağı ve 3 GB RAM'e sahip olacağı bilgisi sızdırıldı. 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanına sahip olması beklenen iPhone SE, 4.7 inçlik ekran ile gelebilir. iPhone SE, TouchID sensörüne sahip olacak. iPhone SE'de iPhone 8'e kıyasla daha büyük bir kamera sensörünün bulunacağı konuşulmakta.

iPhone SE hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın!

Kaynak: Tamindir



Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

11:13: Karantina altında olan Boris Johson ilk kez görüntülendi - Haberler 11:13: Aydın'da fahiş fiyat uygulayan 3 firmaya ceza - Haberler 11:11: Korona şüphelisi kadın hastaneden kaçtı - Haberler 11:11: Prens Charles telekonferansla hastane açılışı yapacak - Haberler 11:10: Bu dönemde en çok o tercih ediliyor - Haberler 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde 10:32: Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı - Haberler 10:30: Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı - Haberler 10:13: Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor - Haberler 09:54: Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti - Haberler 09:49: Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler - Haberler 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak