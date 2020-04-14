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Yeni Nesil Kriminal Aracı "Kıraç" emniyete teslim edildi

Yeni Nesil Kriminal Aracı "Kıraç" emniyete teslim edildi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü için üretilen ilk 6 adet Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracının (Kıraç) teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu.

14.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:44
Yeni Nesil Kriminal Aracı "Kıraç" emniyete teslim edildi
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü için üretilen ilk 6 adet Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracının (Kıraç) teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türkiye 'de bir ilk olan Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı projesi kapsamında üretilen ilk 6 adet (Kıraç) aracının Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkaı Prof. Dr. İsmail Demir, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından, "Savunma sanayiimiz bu zor günlerde dahi gerekli tedbirlerini alarak üretimini sürdürüyor. Ülkemizde bir ilk olacak Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Projemiz kapsamında üretilen ilk 6 #KIRAÇ aracını @EmniyetGM'ye teslim ettik. Katmerciler firmasını tebrik ediyorum" ifadelerini kullanarak bir görüntü paylaştı. Görüntülerde, yeni üretilen Kıraç aracının içinde ve dışında görev yapan Kriminal personeli yer aldı. Yeni Nesil Kriminal Aracı ’Kıraç’ emniyete teslim edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, Genel
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