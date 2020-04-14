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Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç"lar polisin hizmetinde

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Projesi kapsamında üretilen ilk 6 "Kıraç"ın Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini bildirdi.

14.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:28
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Projesi kapsamında üretilen ilk 6 "Kıraç"ın Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini bildirdi.
Demir, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilen bugünlerde dahi savunma sanayisi sektörünün gerekli tedbirleri alarak çalışmalarını ve üretimini sürdürdüğünü söyledi.
Bu süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatına da yeni kabiliyetler kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayan Demir, "Ülkemizde bir ilk olacak Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Projemiz kapsamında üretilen ilk 6 'Kıraç'ı Emniyet Genel Müdürlüğümüze teslim ettik. Katmerciler firmasını tebrik ediyorum." dedi.
Deliller daha hızlı toplanacak
Kıraç ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerlerinin planlı ve etkili şekilde incelenebilmesi, delillerin emniyetli ve hızlı toplanması amaçlanıyor.
Araç , 4x4 ve 4x2 devir hızına sahip olarak yüzde 30 eğime tırmanabiliyor. Geniş alan aydınlatma kitine sahip Kıraç'ın içinde ofis, laboratuvar ve delil muhafaza bölümleri bulunuyor.
Kurtarma vincine de sahip olan araç, 360 derece kamera sistemiyle görüntü alabiliyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında 20 zırhlı, 40 zırhsız olmak üzere toplam 60 Kıraç, 385 panelvan tipi Olay Yeri İnceleme Aracı ve kriminal inceleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere görev ekipmanları Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından üretilecek. Yeni nesil kriminal inceleme aracı ’Kıraç’lar polisin hizmetinde

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, İsmail Demir, Araç, Güncel
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