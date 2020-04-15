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Yeni Nesil Kriminal İnceleme Araçları Polislere Teslim Edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yeni nesil kriminal inceleme araçları projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, üretilen ilk 6 aracın kullanıma hazır olduğunu ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini ifade etti.

15.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:53
Yeni Nesil Kriminal İnceleme Araçları Polislere Teslim Edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yeni nesil kriminal inceleme araçları projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, üretilen ilk 6 aracın kullanıma hazır olduğunu ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini ifade etti. Kıraç adı verilen yeni nesil olay yeri kriminal inceleme araçları, ülkemizde bir ilk olarak değerlendiriliyor. İsmail Demir yaptığı açıklamada, Corona virüsüyle mücadele edilen şu günlerde Savunma ve Sanayi Bakanlığı'nın çalışmalarını ve üretimini sürdürdüğünün altını çizdi. Katmerciler firması tarafından üretildiği belirtilen ilk altı Kıraç, polislerin kullanımına sunulmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yeni nesil kriminal inceleme araçları neler sunuyor?

Yeni nesil kriminal inceleme projesi kapsamında üretilen Kıraç, kriminal inceleme araçlarının, olay yerlerini daha etkin bir şekilde incelemesi ve delilleri daha güvenli bir şekilde toplamasının amaçlandığı belirtildi. Araçların özellikleri ile ilgili bilgiler veren İsmail Demir, yeni nesil kriminal inceleme araçlarının 4x4 ve 4x2 devir hızına sahip olduğunu, %30'a kadar eğim çıkabildiklerini, geniş alan aydınlatma kitine sahip olduklarını ifade etti.

Araçların içerisinde ofis, laboratuvar, delil muhafaza bölümlerinin de bulunduğu belirtildi. Demir, araçların kurtarma vincine sahip olduğunu ve 360 derece dönebilen kamera sistemiyle donatıldıklarını, görüntü kaydedebildiklerini de sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen yeni nesil kriminal inceleme araçları projesi için Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından 20 adet zırhlı, 40 adet zırhsız toplam 60 Kıraç, 385 adet panelvan tipi olay yeri inceleme aracı ve görev ekipmanları üretileceği belirtildi.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, İsmail Demir, Teknoloji
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