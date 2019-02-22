Yeni Nesil Online Seyahat Acentası

Welcome Tour Travel genel müdürü Alparslan Ünsal,"Biz 2008 yılında profesyonel iş hayatına girdik. Önce yurt dışı olarak çalışmaya son 4 yıldır da digital pazarlama ve iç piyasaya hizmet vermeye başladık. Müşterilerimiz haftanın 7 günü, günün 24 saati bize rahatça ulaşabiliyor. Oteller adına çağrı merkezi hizmeti sunuyoruz. Biz bu noktada otelin yerine geçmiş oluyoruz. " dedi.

"MÜŞTERİSİNİ ANLAYAN FİRMAYIZ"

Alparslan Ünsal, "Biz çağımızın gereği olan digital dünyayı çok iyi kullanıyoruz. Ciddi bir pazarlama ekibimiz var. Konusunda uzman çalışanlarımız mevcut. Misafirimizin ne istediğini çok iyi anlayan yorumlayan ve ona göre tatil planları sunan uzman bir ekipten oluşuyoruz. İşte bu özelliklerimiz bizi rakiplerimizden 1 adım öne çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

"GELİŞİMİMİZ SÜRECEK"

Ünsal, "Bizim öncelikle yüzde yüz kendi yazılımımız olan bir acenta programımız var. Bunu daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Uluslararası rezervasyon sistemi kurduk. Onun gelişimini sürdüreceğiz. Müşterilerimizin bizi internet ve sosyal ağlar üzerinden mutlaka ziyaret edip farkımızı görmelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.