Yeni Nesil Tarıma Mesafeli

Ferrero Fındık'ın Değerli Tarım Programı kapsamında gençleri ve çocukları bilinçlendirmek amacıyla Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ile birlikte başlattığı ve 30 okulda 3 bin 944 öğrenciye ulaşılarak devam ettirdiği "Bugün Benim, Gelecek Benim Projesi" değerlendirme toplantısı Ordu'da yapıldı.

Düzce, Ordu, Giresun ve Trabzon'da çeşitli okullarda gerçekleştirilen projenin temel hedefinin, bölgedeki çocuk ve gençlerin kişilik gelişimlerini güçlendirmek, geleceklerini şekillendirecek, mesleki fırsatları yerinde anlatmak ve bölgeye katkı sağlamak olduğu açıklandı. TOÇEV, Ferrero Fındık ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen projenin ilk yıl değerlendirmesin ardımdan düzenlenen basın toplantısına, Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, TOÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Betül Mermertaş ve Ferrero Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Taşkın katıldı.

Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, "Ferrero Fındık olarak Değerli Tarım uygulamaları dahilinde pek çok sosyal proje yürütüyoruz. TOÇEV'le birlikte gerçekleştirdiğimiz ve bunların en önemlilerinden biri olan bu proje ile geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklara ve gençlere ulaşarak, gelişimlerine katkıda bulunmak ve kendi yaşadıkları bölgelerinde de bir gelecek olduğunu göstermek istiyoruz." dedi.

TOÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Betül Mermertaş, "TOÇEV olarak "Okumak Her Çocuğun Hakkıdır" diyerek yola çıktık. Çocukların eşit koşullar içinde eğitim almalarını ve eşit haklara sahip olmalarını amaç edindik. Bu sene 25. yılımızı kutlayacağız ve bu senin Mottosunu "Çocuk işçiliği" konulu olarak seçmeyi tercih ettik. Tam da bu kapsamda 3 bin 944 öğrenciye ulaştığımız "Bugün Benim Gelecek Benim" projemiz bu yılın amacına uygun olarak ilerliyor." diye konuştu.

ÇOCUKLARI TARIM SEKTÖRÜNE MESAFELİ

Proje kapsamında düzenlenen ankette, yüzde 67,6'sının gelecek hakkında planlarının olduğu belirten öğrencilerin, "Tarım sektöründe profesyonel çalışmak gelecek planların arasında var mı?" sorusuna verilen yanıtlardan, yüzde 72,4'ü tarım sektöründe profesyonel çalışmayı planları arasına koymadığı saptandı.

"Meslek seçimini yaparken ailenin yönlendirmesi kararını ne derecede etkiliyor?" sorusuna öğrencilerin yüzde 53,8'i "ailesinin yönlendirmesinin etkilediğini",yüzde 35,6'sı "etkilemediğini" ve yüzde 10,7'si de "tamamen belirleyici rol oynadığını" söyledi.