28.06.2019 15:50
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Yeni nişanlı, eski kocayı öldürdü

Yeni nişanlı, eski kocayı öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, parkta buluştuğu eski eşinin nişanlısı tarafından kavga sırasında bıçaklanan eski koca, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, parkta buluştuğu eski eşinin nişanlısı tarafından kavga sırasında bıçaklanan eski koca, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Denizli'nin 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pastane işletmecisi olan Emin Aslan , eski eşinin nişanlısı Abdullah G. (29) ile Aşıklar Parkı'nda buluştu. Buluştuktan sonra konuşan eski koca ile yeni nişanlı önce tartışmaya sonra kavga etmeye başladı. İddiaya göre Abdullah G., Aslan'ı bıçakla göğsünden ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Aslan, sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis , olay sonrası kaçan Abdullah G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
15 mayıs , pamukkale , kavga , denizli , 3. Sayfa

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