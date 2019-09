Yeni NISSAN JUKE, Daha Atletik, Daha Kompakt, Daha Eğlenceli

Yeni NISSAN JUKE, Kompakt Araç Sınıfını Baştan Yaratıyor!Farklı tasarımı, gelişmiş performansı ve devrim yaratan teknolojileri ile Yeni NISSAN JUKE, global lansmanını beş ayrı Avrupa kentinde yaptı. Avrupa pazarında, 9 yıl önce ilk piyasaya çıkışından beri yaklaşık 1 milyon adet satan model; Coupe araçların zarif çizgileri ve atletik duruşu, geniş iç hacim ve modern iç tasarım ile birleşerek tasarım alanında yeni bir standart oluşturuyor.NISSAN JUKE, araçta Apple Car Play ve Android Auto sistemi destekli NISSANConect bilgi ve eğlence sistemi ile sürücülerin hayatını kolaylaştırıyor ve emniyetli hale getiriyor. 3 silindirli, 1.0 litrelik turbo şarjlı motor, 6-ileri manuel vites ya da 7-ileri otomatik vites ile yüksek performans ve benzin tasarrufu sağlanıyor.Kendine has kişiliği ve eğlenceli karakteri ile kompakt crossover araç sınıfında çığır açan yeni nesil NISSAN JUKE, ilk çıkışından yaklaşık on yıl sonra, crossover araç kategorisini baştan yaratmak üzere piyasaya çıkıyor. Yeni nesil NISSAN JUKE, keyifli sürüş özelliklerini korurken, çarpıcı ve yüksek hacimli coupe gövdesi ile performans ve teknoloji alanında devrim yaratıyor.Avrupa ülkelerinde 1 milyon adetten fazla satılan ve Londra, Paris, Milan, Barselona ve Köln 'de görücüye çıkan yeni nesil NISSAN JUKE; tasarım, teknoloji ve performansa değer verirken pratik detayları da gözden kaçırmayan sürücülere hitap etmek için tasarlandı.NISSAN Avrupa Ürün Planlama Başkan Yardımcısı Ponz Pandikuthira lansman toplantısında yaptığı konuşmada, NISSAN JUKE'un kendine has kimliği, karakterli duruşu, gelişmiş performans ve sürücülerin ihtiyaçlarına tepki veren teknoloji ile geri döndüğünü vurgularken, "Yeni tasarım ve heyecanlı sürüş deneyimi, kompakt crossover sınıfını tercih eden ve sayıları artan müşteri kitlemizin dikkatini çekecek. NISSAN JUKE büyüdü, ama ilgi çeken özellikleri ve eğlenceli sürüş deneyimi hiç değişmedi." şeklinde konuştu.Atletik TasarımNISSAN JUKE, büyük boyutları, atletik duruşu, 19 inçlik alaşım tekerleri ve coupe tarzı "yüzer tavan" tasarımı ile, B-crossover sınıfında yeni standartlar belirlemek için geri dönüyor.Tamamen LED teknolojisi kullanılan yeni NISSAN JUKE, klasik yuvarlak farlarının yanında, NISSAN'ın V-Motion ön ızgarasına eşlik eden yeni Y-şekilli farlara da sahip. NISSAN JUKE ayrıca, 11 renkten oluşan renk seçeneklerine, yeni "Fuji Günbatımı" opsiyonu da ekledi.Yeni NISSAN JUKE yolcular ve eşyaları için şimdi çok daha geniş. NISSAN JUKE arka koltuklarda 5,8 cm diz boşluğu, 1,1 cm arka kafa boşluğu ve 422 litrelik bagajı ile yüzde 20 daha dazla depo hacmi sağlıyor. Yenilenmiş iç tasarımı ile kullanıcı dostu kontrol özellikleri; artırılmış iç hacim, gelişmiş sürücü pozisyonları ile daha fazla rahatlık sağlayan NISSAN JUKE; araç kadranında, kapı eşikleri ve ayak boşluklarında yer alan yumuşak dokunuşlu döşeme malzemeleri; standart mono-form spor koltuklar ve opsiyonel Alcantara® ve deri koltuk döşemeleri ile birleşerek aracın seçkinlik hissini artırıyor.,Yeni N-Design model paketi ise araç sahiplerinin yeni JUKE'larını kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. İç döşemeler için pek çok renk kombinasyonu mevcut. Bunlar sayesinde aracın şehirli, seçkin ya da sportif yönü de öne çıkıyor. 19 inç'lik alaşım tekerler, yan eşik korumaları ve ayarlanabilir tamponlar sayesinde aracın dışı da kişiselleştirilebiliyor.Çevik PerformansSportif yeni NISSAN JUKE, çevik performans için tasarlandı ve yeni coupe JUKE, aynı zamanda büyüdü. 4.210 mm boyu, 1.595 mm yüksekliği ve 1.800 mm genişliği ile hem daha çok hacme sahip; hem de 23 kilo daha hafif olması sayesinde JUKE ayrıca; yüksek kuvvetli çelikten gövdesi ile sağlam ve dengeli ve daha iyi köşe dönüş ve performans özelliklerini sayesinde daha kolay kontrol edilebiliyor.Yeni NISSAN JUKE, 117 beygir gücünde, üç silindirli; 1.0 litrelik DIG-T turbo-şarjlı petrol motoruna sahip. Bu sayede gelişmiş performans gösterirken yakıtta da tasarruf sağlıyor. 6 ileri manuel vites ya da sportif 7 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman (DCT) seçenekleri ve sürüş modu (Eco, Standart, Spor) seçici sistemi sayesinde sürücüler; seçeneklerini her senaryoya göre değiştirebiliyor ve yolda üstün sürüş zevki yakalıyor.Gelişmiş teknoloji ve NIM özellikleriYeni JUKE, NISSAN'ın bilgi-eğlence ve sürücü yardım teknolojileri ile donatıldı. NISSAN Intelligent Mobility teknolojisi sayesinde, sürücü, yeni NISSAN JUKE içinde kendi teknolojik komuta merkezine sahip oluyor.Yeni JUKE ayrıca; Bisiklet ve Yaya Tanımalı Akıllı Acil Durum Frenleme Sistemi, Akıllı Hız Yardım Sistemi; Trafik İşaret Tanıma Sistemi, Akıllı Şerit Müdahale Sistemi; Arka Trafik Geçiş Alarmı ve Kör Nokta Müdahale Sistemi ile tam kapsamlı şekilde segmentinde eşsiz bir yol güvenlik teknolojisi seçenekleri sunuyor. Kör Nokta Müdahale Sistemi ise, başka bir araç, aracınızın kör noktasında bulunduğunda, şerit içinde konum değiştirerek ekstra güvenlik sunuyor.Bağlı sistemler, Bilgi ve Eğlence, ve BOSE® Personal® PlusYeni NISSANConnect bilgi ve eğlence sistemi ile müşteriler; CarPlay® ve Android Auto sistemlerini kullanarak akıllı telefon uygulamalarını araç içindeki 8 inçlik dokunmatik ekran üzerinden kullanabiliyor. Sürücüler TomTom Maps & Live Traffic sistemine bağlanabiliyor ya da araç içi kablosuz internet noktasını çalıştırarak yolcuların tablet cihazlarını ya da laptop bilgisayarlarını internete bağlamasını sağlayabiliyor.NISSANConnect Hizmet uygulaması, aracını mobil deneyimi için mükemmel bir rehber. Bu sistem ile aracın pek çok özelliğini kontrol edebilerken; artık sürücülerin cep telefonu ile aracın kilitli olup olmadığını kontrol etmesi ya da araç kilidini açıp kapatması mümkün. Ekstra güvenlik için lastiklerin hava basıncı ve yağ seviyesi de bu uygulama üzerinden kontrol edebilecek.Koltuk başlarına entegre edilmiş iki adet UltraNearfield ses ünitesini içeren sekiz kuvvetli hoparlörü ile Bose® Personal® Plus ses sistemi; sürücü ve yolculara berrak ve derinlikli bir müzik deneyimi sunuyor.Yeni NISSAN JUKE, NISSAN'ın Sunderland, Birleşik Krallık'taki ödül kazanan fabrikasında üretilmeye devam edecek.