İstanbul'daki bir lisede simit parçalarıyla yapılan karşılama tepki çekti

Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atma geleneği tepki çekti. Öğrencilere simit parçalarının fırlatıldığı görüntüler sosyal medya hesaplarında çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, bu gelenek eleştirildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki etkinliğe ilişkin inceleme başlattı.

"SİMİDİN YERE ATILMASI GELENEK OLAMAZ"

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bugün çekildiği ileri sürülen görüntüler sosyal medya hesaplarında çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, her yıl tekrarlandığı belirtilen gelenek eleştirildi. Eleştirenler, nimet olan simit parçalarını yerlere atılmasının gelenek olamayacağını savunuyor. Bir sosyal medya kullanıcı konuyla ilgili, "Nimeti yere atmak gelenek değil günahtır." ifadelerini kullandı.

MÜDÜR GELENEĞİN SONLANMASI KONUSUNDA ÇAĞRI YAPTI

Paylaşımlarında bu geleneği savunan bazı kişiler ise, armasında martı bulunan Kadıköy Anadolu Lisesi'nin mezunları ile okula yeni başlayan öğrencilerin martı olarak sayıldığı belirtilerek, yeni başlayan öğrencilere hoş geldin merasimi olarak bu geleneğin sürdürüldüğünü dile getiriyor. Bu kişilerin ayrıca, atılan simit parçalarının göreviler tarafından hemen süpürülerek temizlendiği belirtiliyor. Paylaşılan bir görüntüde ise okul müdürünün, bu geleneğe son verilmesi konusunda veli ve öğrencilere çağrıda bulunduğu görülüyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki skandal "etkinliğe" ilişkin inceleme başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, lisede yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında yapılan sözde "etkinliğe" değinildi. Açıklamada, "Kadıköy Anadolu Lisesinde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında 'Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama' adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu 'etkinlik'le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.