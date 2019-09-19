Haberler » Güncel » Haber

Yeni öğrencileri terminalde karşılıyorlar

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, kayıt yaptıran yeni öğrencilerin karşılanması amacıyla otobüs terminalinde stant açtı.

19.09.2019 16:36Yeni öğrencileri terminalde karşılıyorlar
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, kayıt yaptıran yeni öğrencilerin karşılanması amacıyla otobüs terminalinde stant açtı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği çalışanları, Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde açılan stantta kente gelen öğrencileri karşıladı.
Farklı fakülte ve yükseokullarda eğitim görecek öğrencilere üniversite ile ilgili broşür dağıtan ve rehberlik yapan görevliler, barınma ihtiyaçlarıyla ilgili de bilgi aktardı.
Öğrenciler de hizmetten dolayı üniversite yöneticilerine teşekkür etti.
Stant, yarın kaldırılacak.

Ahi Evran Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:57 Balıkçı teknesinde, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi
17:57 Ayvacık'ta yöresel yemek yarışması
17:57 Kablo makaralarının içinden 700 paket kaçak sigara çıktı
17:56 Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali vefat etti
17:56 Verimli bal sezonu için şükür duasında arılar saldırdı
17:54 Tbmm başkanı şentop, kktc başbakanı tatar ile görüştü
17:54 Jandarmadan Gazi'lere anlamlı ziyaret