Yeni Orduspor - Sultanbeyli Belediyespor: 0-1

Kaynak: DHA

STAT: Ordu 19 EylülHAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xxx), Yakup Keçeci (xxx), Mehmet Özer (xxx)YENİ ORDUSPOR: Yavuz Aygün (xx), Ramazan Sal (xx), Çağrı Bülbül (xx), Mithat Yaşar (xx), Sebahattin Usta (xx)(Dk. 61 Burak Aydın), Yusuf Orhan (xx), Fatih Selimhan Solmaz (xx), Osman Şahin (xx), Hasan Kaya (xx)/(Dk. 69 Alperen Doğan), Kerem Hakan Vapuroğlu (xx), Mehmet Fuat Gölbaşı (xx).SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Osman Tepe (xx), Hakan Akbaş (xx), Yasin Tosun (xx)/(Dk. 81 Mehmet Arı), Anıl Gir (xx), Celal Hanalp (xx), İlker Cihan (xx), Uğur Adem Gezer (xx), Fatih Dalgıç (xx), Muhammet Enes Erdem (xx)(Dk. 63 Mustafa Ethem Erboğa), Hıfsullah İsmail Erdoğan (xx)/(Dk.46 Dursun Türk), Hakan Demir (xx)GOLLER: Dk. 82 Mustafa Ethem Erboğa (Sultanbeyli Belediyespor)SARI KARTLAR: Dk. 68 Fatih Dalgıç, Dk. 88 İlker Cihan, Dk. 90 Osman Tepe (Sultanbeyli Belediyespor) Dk.73 Çağrı Bülbül, Dk. 80 Yusuf Orhan, Dk. +90 Fatih Selimhan Solmaz (Yeni Orduspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 28'inci haftasında Yeni Orduspor, sahasında konuk ettiği Sultanbeyli Belediyespor'a 1-0 yenildi.29'uncu dakikada orta alanda gelişen Yeni Orduspor atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Mithat Yaşar'ın şutu az farkla üsten auta gitti.36'ncı dakikada bu kez sağ kanattan baskı kuran Yeni Orduspor'da topla buluşan Osman Şahin, son çizgi üzerinden ceza sahasına sokuldu. Savunma oyuncularını geçen Şahin'in açısını kapatan kaleci Osman Tepe, topu kontrol altına aldı.37'nci dakikada atak tazeleyen Yeni Orduspor'da biz kez daha ceza sahası içerisinde topla buluşan Osman, son vuruşu yapamayınca bir ataktan daha sonuç alınamadı.40'ıncı dakikada Yeni Orduspor Teknik Direktörü Mehmet Ali Karaca, itirazları sonucu maçın hakemi Mehmet Şükrü Közcü tarafından tribünlere gönderildi.82'nci dakikada gelişen Sultanbeyli Belediyespor'da Hakan Demir'in sol kanata pasında topla buluşan Mustafa Ethem Erboğa'nın ceza sahası çaprazından kaleye şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 0-1