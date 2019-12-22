Haberler » Spor » Yeni Orduspor'un ismi '52 Orduspor Futbol Kulübü' oldu - Spor

Yeni Orduspor'un ismi "52 Orduspor Futbol Kulübü" oldu

TFF 3. Lig ekiplerinden Yeni Orduspor Kulübü'nün ismi "52 Orduspor Futbol Kulübü" olarak değiştirildi.

22.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:52 Yeni Orduspor'un ismi
TFF 3. Lig ekiplerinden Yeni Kulübü'nün ismi "52 Orduspor Kulübü" olarak değiştirildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki TESK Otel'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, başkanlık seçiminin yanı sıra kulüp isim değişikliği yapıldı.
Tek aday olan Şükrü Bodur, üyelerin tamamının oyunu alarak kulüp başkanlığına seçildi.
Genel kurulda kulübün adının "52 Orduspor Futbol Kulübü" olarak değiştirilmesine de karar verildi.
Şükrü Bodur başkanlığındaki kulübün yeni yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:
"Bahtiyar Köksal, Çağatay Öztürk, Sebahat Köksal Işık, Cihan Ekşioğlu, Ali Mertan, Fatih Bostancı, Önder Okur, Turgay Güney, Doğan Deniz, Olgun Alp, Yavuz Şenyurt, Çetin Akgül, Yakup Kırca, Ümit Melikoğlu."

Türkiye Futbol Federasyonu, Orduspor, Futbol, Ordu, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:40   Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'e ulaştı (FOTOĞRAFLAR) - Spor
16:38   Sivasspor seriyi sürdürdü, ilk yarıyı lider tamamlamayı garantiledi - Spor
16:37   Rıza Çalımbay, Pato iddialarına cevap verdi! - Spor
16:32   Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Spor
16:29   Anadolu Üniversitesi ilk devreyi lider tamamladı - Spor
16:26   Milan deplasmanda dağıldı! 5 farklı yenilgi - Spor
15:59   Son Dakika: Sivasspor, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı - Spor
14:57   Fenerbahçe, derbi maçta tribünlerden 4 milyon lira gelir elde edecek - Spor
14:21   Vedat Muriqi eşiyle kahvaltıya gitti, büyük sürpriz yaşadı - Spor
22.12.2019 16:42:00