Yeni otel yatırımları ile 2 bin 397 ek istihdam sağlanacak

Konaklama yatırımlarında yılın ilk 4 ayında proje sayısı azalırken, toplam yatırım tutarı TL bazında arttı. Antalya, İstanbul ve Muğla, en fazla yatırım talebi gören ilk üç il oldu.Toplamda 1 milyar 227 milyon TL harcanarak tamamlanacak olan 41 yeni yatırım sonrasında sektöre 2 bin 397 yeni ek istihdam sağlanacak.

Konaklama yatırımlarında proje sayısı azalırken, toplam yatırım tutarı TL bazında arttı. Antalya ve İstanbul'dan sonra son iki yılın en hızlı büyüyen illerinden biri olan Trabzon'da yatırım iştahı dindi. Karadeniz Bölgesi'ne yapılan yatırımlar da yavaşladı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), bu yılın ilk 4 ayında Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 'Yatırım Teşvik Belgelerine' ilişkin verileri il bazında araştırdı. Buna göre, Ocak-Nisan 2019 döneminde ülke genelinde toplamda 16 şehirde 41 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı. En bazla yatırım teşviği sıralamasında son iki yıldır Antalya ve İstanbul'dan sonra üçüncü sırada yer alan Trabzon'da bu yıl 4 ayda hiç başvuru olmaması dikkat çekti. Geçen yılın aynı döneminde Trabzon'da 4 otel projesi için başvuru yapılmıştı. Tüm Karadeniz Bölgesi genelinde geçen yıl aynı döneminde 11 proje için başvuru yapılırken, bu yılki sayı 5'te kaldı. Proje sayısı açısından en fazla otel yatırımı yapılacak iller sıralamasında Antalya 10 otel ile yine ilk sıraya otururken, İstanbul 8 otel ile ikinci, Muğla 6 otel ile üçüncü sırada yer aldı.

"Anadolu şehirlerinde yatırım artışı sevindirici"

TÜROB, daha önce yaptığı açıklamalarda Ortadoğu kökenli turist talebindeki dönemsel artış sonrasında Karadeniz Bölgesi'ndeki plansız yatırımlara dikkat çekmiş, plansız yatırımların hızlanması durumunda atıl kapasite riskinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunmuştu. Yatırımlarla ilgili bir değerlendirme yapan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, her şeye rağmen Anadolu şehirlerinde yatırım artışını sevindirici olduğunu dile getirdi. Eresin, "Ancak en fazla yatırım yapılan İstanbul, Antalya ve Muğla'nın yatırımlarda yine en fazla talep çeken şehirler olduğunu görüyoruz. Buralarda artık yeni yatırımlardan çok renovasyona, yani yenilemelere önem verilmesi gerektiğini ısrarla belirtiyoruz" dedi. Eresin, yeni yatırımların proje sayısı açından 3 ve 4 yıldızlı tesislerde yoğunlaşmasının olumlu bir gelişme olduğuna da işaret etti.

Yatırımlar yeni istihdamları beraberinde getirecek

Bu arada toplamda 1 milyar 227 milyon TL harcanarak tamamlanacak olan 41 yeni yatırım sonrasında sektöre 2 bin 397 yeni ek istihdam sağlanacak. Yatırımların tamamlanması ile yatak kapasitesi 9 bin 413 adet artacak. Geçen yılın aynı döneminde 32 şehirde toplam 11 bin 52 yatak kapasiteli 64 otel projesi için 1 milyar 183 milyon TL'lik teşvik başvurusu yapılmıştı. Buna göre yatırım tutarı TL bazında yüzde 3.6 artarken, proje sayısında yüzde 35 düşüş meydana geldi. Bu arada 2019 yılının ilk dört ayında teşvik belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller toplam 15 otel ile ilk sırayı alırken, kapasite bakımından 5 bin 488 otel ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı.(Fotoğraflı)

- İstanbul