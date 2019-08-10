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Yeni otoban sürücülere rahat nefes aldırdı

Yeni otoban sürücülere rahat nefes aldırdıBURSA - Tatillerde vatandaşların çileli yolu haline gelen İstanbul-İzmir arası, açılan otoyolla sürücülere nefes aldırdı.

10.08.2019 22:33
Yeni otoban sürücülere rahat nefes aldırdı
Yeni otoban sürücülere rahat nefes aldırdı
BURSA - Tatillerde vatandaşların çileli yolu haline gelen İstanbul- İzmir arası, açılan otoyolla sürücülere nefes aldırdı.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılan İstanbul - Bursa - İzmir otoyolu trafiği rahatlattı. Geçtiğimiz bayram ve uzun resmi tatillerde, yoğun trafiğin yaşandığı ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Bursa-İzmir arasında sürücüler otobanla rahat nefes aldı. Trafik akışının rahatladığı yolda, vatandaşların genellikle otobanı tercih ettiği görüldü. Önceki tatillerde kullanılan yolda ise trafik akışı kesintisiz sağlandı.
Yeni otoban sürücülere rahat nefes aldırdı

İstanbul, Bursa, İzmir, Genel

Kaynak: İHA

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