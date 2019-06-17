17.06.2019 12:57
Haberler»Güncel » Haber

Yeni oyun parkları için çalışma

Yeni oyun parkları için çalışma

DÜZCE(İHA) –Düzce Belediyesi vatandaşların istek ve taleplerine yönelik çalışmalarına ağırlık vermeye devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi vatandaşların istek ve taleplerine yönelik çalışmalarına ağırlık vermeye devam ediyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler Karaca Mahallesine yeni bir park yapılması amacıyla yer belirlemeye gitti. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışan ekipler, Karaca mahallesinde imar durumu kamu alanı ve park olarak belirlenen, 100. Yıl Okulu yanındaki 835 metrekarelik arsada çalışma alanı belirledi. Parkın inşa edileceği alan üzerini taşlarla çeviren ekipler yaptıkları açıklamada Karaca mahallesi sakinleri tarafından talep edilen park alanında çocuk oyun gruplarının yanı sıra dinlenme alanları, spor aletleri ve yeşil alanların oluşturulacağı belirtilerek fiili çalışmaların kısa süre içinde başlayacağı ifade edildi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Düzce Belediyesi, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:06 Ford, Yenilenen Hafif Ticari Araçlarını Türkiye'de Satışa Çıkardı: İşte Fiyatları
14:06 Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı
14:06 Oltayla 2 metrelik yayın balığı yakaladılar
14:06 Başkan Türkyılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi
14:06 Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
14:05 Isparta 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Güzel Koku Günü sona erdi
14:05 Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ilk karşılaşma anı