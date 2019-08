Yeni Özellikleriyle Galaxy Watch Active2 Yakında Türkiye'de

Yeni Özellikler Kazanan Galaxy Watch Active2 Yakında Türkiye 'de Samsung 'un en yeni akıllı saati kişisel sağlığı bir üst seviyeye taşıyor ve gelişmiş özellikleri esnek bir kullanım sunuyor. Galaxy Watch Active2 Özellikleri?Samsung Electronics, popüler Galaxy akıllı saat ailesinin en yeni üyesi Galaxy Watch Active2'yi tanıttı. Galaxy ailesinin bir parçası olan Galaxy Watch Active2, tüketicilerin kişisel yaşam tarzlarına yönelik özelleştirme seçenekleri sunmak, sağlıklı bir hayat tarzına bağlantılı yaşam sağlamak için yeni, kullanışlı ve gelişmiş özellikler sunuyor.Galaxy Watch Active2 kullanıcıların küçük fakat anlamlı günlük değişikliklerle iyi bir yaşam sürmelerine destek oluyor. Uyku, antrenman ve stres yönetimi gibi sağlık hedeflerinden işleri verimli halletmeye kadar birçok konuda yardımcı oluyor. İster meditasyon yapmaya vakit ayırmak isteyin, ister sürekli yeniliklerden anında haberdar olmak isteyin, Galaxy Watch Active2 yaşam tarzınıza uyum sağlıyor ve fark yaratan özellikleri şık görünümle birlikte sunuyor."Akıllı saat pazarı hızla büyüyor ve Samsung olarak bu pazardaki etkimizi yeni ve ileri görüşlü yollarla artırmayı sürdürüyoruz" diyen Samsung Electronics BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı ve CEO'su DJ Koh, sözlerini şöyle sürdürdü: "Galaxy Watch Active2 ile tüketicilerin kendi sağlıklarının kontrolünü ele alabilecekleri, cihazları arasında sorunsuz geçiş yapabilecekleri ve Samsung Galaxy ekosisteminden yararlanarak hayatlarını daha kolay ve iyi hale getirebilecekleri bir cihaz ortaya çıkardık."Yaşam Tarzınız İçin Amaca Yönelik TasarımGalaxy Watch Active2 hem şık hem de yaşam tarzınıza uygun olabilmesi için özenle tasarlandı. Galaxy Watch Active2, hafif alüminyum ve paslanmaz çelik olmak üzere iki farklı materyal ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Her iki model de 44 mm ve 40 mm çapında iki farklı boyutta geliyor. Hafif alüminyum model florlu elastomer (FKM) kayışı ile; sağlam paslanmaz çelik ise deri kayışı ile dikkat çekiyor. Akıllı saatleri çeşitli şık kayış ve kadran seçenekleriyle kişiselleştirmek de mümkün.Galaxy Watch Active2 klasikleşmiş bezeli dijitalleştirerek şık bir yenilik sunuyor. Dijital hale gelen bezel ile menüler arasında dolaşmak kolaylaşırken, ekran boyutu da artıyor. Şık kavisli Super AMOLED ekranın bir parçası olan dönen dokunmatik çerçeveyi saat yönünde veya saat yönünün aksine çevirerek ekranlar arasında geçiş yapabilir, favori uygulamalarınızı kolayca seçebilirsiniz. Yenilenen One UI da sade, net ve doğal bir kullanıcı deneyimi sunuyor.Şık bir saat isteyen kullanıcılar, My Style renk algılama algoritması ile Galaxy Watch Active2'lerinin dijital kadranını kıyafetlerine göre ayarlayabiliyor. Galaxy Wearable uygulamasında bulunan bu özellik sayesinde, kıyafetlerinizin fotoğrafını çekip beş farklı renk düzeni arasından seçim yaparak saatinizin kadranını saniyeler içinde değiştirebiliyorsunuz. Her gün tarzınıza göre ayar yapabiliyor veya favori tarzlarınızı daha sonra kullanmak için kaydedebiliyorsunuz.Sağlıklı Yaşam Hedefleriniz İçin Mükemmel Bir YardımcıGalaxy Watch Active2 sağlığınızı geliştirmeniz için size destek olacak özelliklere sahip. Beslenme, antrenman, uyku ve diğer sağlıklı yaşama teşvik eden unsurlar için tavsiyelerde bulunarak yaşam tarzınız için olumlu tercihler yapmanıza yardımcı oluyor. Örneğin, bu akıllı saat 39 farklı antrenmanı manuel olarak takip edebiliyor. Bunların arasından koşma, yürüme, bisiklet, yüzme, kürek, eliptik bisiklet ve dinamik antrenmanı otomatik olarak tespit edilip başlatılıyor.Güncellenen Koşu Koçu ile koşu temponuzu gerçek zamanlı olarak görebiliyor ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan yedi farklı koşu programından yararlanabiliyorsunuz. Galaxy Watch Active2'nin arka kısmında yeni sağlık sensörleri de bulunuyor. Daha hızlı ölçüm yapabilen bu sensörler sayesinde verileri hızla alıp antrenman düzeninizi belirleyebiliyor ve hedefinize ulaşabiliyorsunuz.Galaxy Watch Active2, popüler sağlık uygulaması Samsung Health ile gerçek zamanlı stres düzeyinizi de takip ediyor. Önceki Galaxy Watch modeline kıyasla, gelişmiş uyku analizi algoritmaları daha sağlıklı uyku düzeni (dört aşamalı uyku ile) elde etmenize yardımcı olarak geceleri dinlenmenizi ve bir sonraki güne hazır hale gelmenizi sağlıyor.Bağlantılı Yaşam Tarzınızı Galaxy Ailesiyle GenişletinGalaxy Watch Active2 diğer cihazlarınızla kolayca bağlı kalmanıza imkan sunuyor. Sosyal medya akışlarına tek bir dokunuşla erişebiliyor ve bu platformlardaki içeriklerinizle daha fazla etkileşime geçebiliyorsunuz. Bir tweet'e yanıt vermeniz veya beğeni göndermeniz de mümkün. Ayrıca bileğinizde bir video klip veya film fragmanı da izleyebiliyorsunuz. Bağlı kalmanızı kolaylaştıran bir diğer uygulama ise Spotify.Telefonunuzdan veya Galaxy Watch Active2'nizden Samsung hesabınıza giriş yapabilir ve Spotify'daki içeriklerinize göz atıp kesintisiz bir müzik deneyimi yaşayabilirsiniz. Galaxy Watch Active2, cihazlarla etkileşim kurarak müzik ve multimedya içeriklere daha kolay erişmenizi sağlıyor.Galaxy Ekosisteminin Vazgeçilmez Bir ParçasıGalaxy ailesinin en yeni üyesi olan Galaxy Watch Active2, Samsung Galaxy ekosisteminin en iyi özelliklerini her şeyi yapmak isteyen kullanıcılar için akıllı saatlere taşıyor. Örneğin Galaxy Watch Active2'yi Galaxy seçili akıllı telefonunuza bağladığınızda, Galaxy Watch Active2'deki Watch Camera Controller uygulaması ile bileğinizden fotoğraf ve video çekebiliyor, çekilen görüntülerin ön izlemesini saat üzerinden görebiliyor, ön ve arka lensler arasında geçiş yapabiliyor, zamanlayıcı kurabiliyor ve fotoğrafın veya videonun son halini görebiliyorsunuz.Galaxy akıllı telefonunuzdaki Wireless PowerShare özelliğini kullanarak Galaxy Watch Active2'nizi kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. Galaxy ekosistemiyle elde ettiğiniz Samsung Health, SmartThings ve diğer hizmetler için de saatiniz, seçili cihazlarınıza kolaylıkla entegre oluyor. Elbette, saatinizde yaptığınız her şey Knox teknolojisiyle korunuyor.Galaxy Watch Active 2 hakkında daha fazla bilgi için https://www.samsung.com/tr/adreslerini ziyaret edin.Galaxy Watch 2 Ürünün Teknik ÖzellikleriKategoriÖzellikRenkAlüminyum: Florlu elastomer (FKM) ile Siyah, Altın, GümüşPaslanmaz Çelik: Deri kayışlı Mat Siyah, Mat Altın, Mat GümüşBoyutlar ve AğırlıkAlüminyum kasa – 44 mm modeller: 44 x 44 x 10,9T, 30gAlüminyum kasa – 40 mm modeller: 40 x 40 x 10,9T, 26gPaslanmaz Çelik kasa – 44 mm modeller: 44 x 44 x 10,9T, 44gPaslanmaz Çelik kasa – 40 mm modeller: 40 x 40 x 10,9T, 37gEkran44 mm modeller: 1,4 inç (34 mm) 360 x 360 Super AMOLED, tam renkli Always On Display, Corning® Gorilla® Glass DX+40 mm modeller: 1,2 inç (30mm) 360 x 360 Super AMOLED, tam renkli Always On Display, Corning® Gorilla® Glass DX+Kayış44 mm modeller: 20 mm değiştirilebilir40mm modeller: 20 mm değiştirilebilirPil44mm modeller: 340mAh40mm modeller: 247mAhYonga setiExynos 9110 Çift çekirdekli 1,15 GHzİşletim SistemiTizenBellek768 MB + 4 GBBağlantı SeçenekleriBluetooth® 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFCSensörKalp Atışı İzleme (8 adet fotodiyot ile), Elektrokardiyogram (ECG), İvme ölçer (32g güce kadar ölçebilir), Jiroskop, Barometre, Ortam IşığıŞarjWPC tabanlı kablosuz şarjDayanıklılık5ATM + IP68/ MIL-STD-810GUyumlulukAndroid: Android 5.0 veya daha sonraki sürümler, RAM 1,5 GB veya fazlasıiOS: iPhone 5 veya sonrası, iOS 9.0 veya sonrası