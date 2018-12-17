Yeni Parklar Hizmete Girmeye Başladı

Keçiören
Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen park yapım projelerini inceleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, "Daha güzel bir Keçiören için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi. İncelemeler sırasında Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da yeni parkların Keçiören'e hayırlı olması temennisinde bulundu.
Keçiören Belediye Başkanı Ak
ve Keçiören Kaymakamı Bulut ilçe genelinde yapımı devam eden park ve yeşil alan çalışmalarını denetledi. Kuşcağız ve Atapark Mahalleleri'nde 12 bin metrekare alana inşa edilen, içerisinde yürüyüş yolu ve çocuk oyun alanları bulunan parkta tur atan Ak, parkın kısa sürede hizmete açılacağını belirtti. Ufuktepe ve Kanuni Mahalleri'nde yapımı devam eden park çalışmasına hız kazandırılması talimatı veren Ak, Sancaktepe
Mahallesi'nde yapımına yeni başlanan park alanında projeyi haritadan inceledi.
Keçiören kaymakamı ile gezdi
Şehit Kubilay Mahallesinde üç ayrı noktada yapımı devam eden parkları Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut'un da refakatiyle gezen Ak, Yayla Mahallesi
'nde 6 bin metrekarelik alanda sürdürülen park ve ağaçlandırma alanında ağaç dikerek yeşil alan çalışmalarının artırılmasına destek verdi. Yeni park alanlarını gezen Ak, Ayvalı Mahallesi Kardeşler Pazar Alanı üst kapama ve yenileme çalışmasını da Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ile yerinde inceledi. Üstü kapalı pazar yeri hizmete açıldığında sokak aralarında kurulan pazarların sayısı azaltılarak vatandaşın ve esnafın rahat bir ortamda alışveriş yapacağı kaydedildi.
"Keçiören'i topyekün kalkındıracağız"
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 'Temiz belediyecilik güçlü yerel yönetim' anlayışıyla 10 yıldır hizmet ettikleri Keçiören'de, altyapı-üstyapı ve sosyal belediyecilik çalışmalarını Gönül Belediyeciliği düsturuyla sürdürdüklerini ifade ederek, "Olması gereken belediyecilik anlayışının yanı sıra liderimiz Recep Tayyip Erdoğan
'ın yerel yönetimlere ilişkin tecrübeleri doğrultusunda Keçiören'de hayata geçirdiğimiz her bir projemiz vatandaşlarımızın hayatına dokunan ve onların gönlünü fetheden projeler olmuştur. Keçiören Belediyesi olarak son 10 yılda ortaya koyduğumuz projelerimiz daha modern ve yaşanabilir Keçiören fotoğrafını net bir şekilde anlatmaktadır. İnşallah bundan sonra da Keçiören'i topyekün kalkındırmak için azami gayretle projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu. - ANKARA
Mustafa Ak,Keçiören
Kaynak: İHA