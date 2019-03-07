Yeni Parti Hakkında Yeni İddia: 50 Vekil Hazır!

Gazeteci Nuray Başaran, TV5'te yayınlayan "Kulis Ankara" programında Mustafa Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Başaran, yeni partiyle ilgili şu bilgileri verdi:

AK Parti kurulduğu günden beri içinde bir kaynama var. Dikkat ederseniz o ilk zamanlarda da işte Cemil Çiçek grubu Abdülkadir Aksu grubu… Şunun şu kadar milletvekili var, bunun bu kadar, yarın ayrılıyorlar, 10 kişi 15 kişi...

Kulislerde hep bu konuşuldu ama hep gizli kapaklı, sessizce konuşuldu, kapandı. Ama ayrılmadılar Hep de bir bütün olarak Tayyip Bey onları derleyip toparlayıp yönetmeyi bildi. Fakat son dönemde gerek 16 yıllık iktidarın verdiği yorgunluk, gerekse içeride birtakım çatışmaların, taleplerin bazen yerine gelip bazen yerine gelmemesinden dolayı kırgınlıklar, çekişmeler giderek arttı.

YENİ PARTİNİN 50 MİLLETVEKİLİ HAZIR

Eskiden birebir konuşmalarda bize söylenirdi, "off the record" denirdi. Ama işte ona göre bak denirdi bir gazeteci olarak en azından bana..Şimdi artık işte Aydın Ünal aleni yazıyor. İnsanlar aleni konuşuyor. İki-üç kişilik grupları bırakın, 15- 20 kişilik gruplar arasında bu tartışılıyor ve AK Parti'nin içinden bence bir hareket başladı bir süre önce.

Uzun zaman önce insanlar Abdullah Gül'e ümit bağladılar. Abdullah Gül'den bir hareket beklediler.Abdullah Bey'de çıkıyorum, çıktım, bilemiyorum yani… Dışarıya yansıyan kadarını söylüyorum. İşte Tayyip beyin uyarıları farklı şeyleri de yaşadı. Türkiye biliyorsunuz Genelkurmay başkanına git diye söylendi.

Şimdiki Savunma Bakanımız bunları yaşadı.Abdullah Bey ile geri çekildi. Geri çekildi göründü en azından. O arada işte yeni bir parti çıktı gündeme geldi. Yeni bir parti olarak belki İYİ Parti bu oluşumu ya da bu hareketin bir sürü ötelenmesi ne sebep oldu. Ama İYİ Partide Türkiye'ye bekleneni veremediği için yani yeterince büyüyemedim merkeze oturamadığı için yeniden Türkiye'de böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünen AK Parti'de bir grup ve rahatsız olan bir grup bu kez sanıyorum Abdullah Bey'den de bir şey beklemeden harekete geçti. Bunların başını gördüğümüz kadarıyla eski Başbakanlarımızdan Ahmet Davutoğlu çekiyor. Ve bunu da konuşmaktan şu anda asla kaçınmıyorlar.

En azından böyle bir hareket böyle bir parti çalışması yok demiyorlar. Grubunda düşünülen yani o sayılan isimlerle konuştuğumuzda size doğruluyorlar biraz da 31 Mart seçimleri bekliyorlar.

CHP'DEN DA KATILACAKLAR OLDUĞU SÖYLENİYOR

Ciddi bir ekip var yani işte Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu Mehmet Şimşek, Selçuk Özdağ gibi… Ayrı hareket etmiyorlar birlikte hareket ediyorlar. İlk kez bu insanlar 'evet parti kuruyoruz' diyorlar birebir konuştuğumuzda. Tayyip Bey biliyorsunuz eğer ciddi bir şey olmasaydı mitinglerde meydanlarda hedef almazdı. Demek ki ona da bazı bilgiler gidiyor ki meydanlardan muhatap alıp cevap verdi.

Eğer böyle bir ciddiyet söz konusu değilse niye gündeme taşıdı. Üçüncüsü de yani konuştuğumuzda 'evet böyle bir hazırlığımız var 31 Mart seçimlerini bekliyoruz seçim öncesi de çok fazla hareket edip yani bunu dillendirmek istemiyoruz Mart sonunda bir Türkiye deklarasyon ortaya çıkacak'

NİSAN AYINDA DEKLARASYON YAYINLAYACAKLAR

CHP'den seçimden sonra 1 Nisan 31 Mart sonundan kastım seçimlerden sonra merkeze oturmak istiyorlar sadece AK Parti içinden değil CHP'den de kendilerine katılım olacağını söylüyorlar .

Hatta milletvekili bazında görüşmeler yaptıklarını söylüyorlar. CHP'li bazı milletvekillerinin de ayrılıp bur partiye geçeceği söyleniyor. AK Parti'den de CHP'nin içinden de milletvekilleri var. 50 - 55 milletvekilinden söz ediyorlar Hem CHP'den hem AK Parti'den Hatta bu bence bir grup kurmaya da yeter bir sayı.

Belki de 1 Nisan'da deklarasyondan sonra hani diyorlar ya Eylül'de de partileşme ye gidecek bir grup kurduklarında zaten sorunları kalmıyor. Eğer bu sözü edilen milletvekillerinin sayısı bu kadarsa bence hiçbir sıkıntıları olmaz. İYİ Parti'den almayacaklarını söylüyorlar.

İYİ Parti'ye dokunmayacaklarını. Şu anda da çok yoğun talep ve ilgi olduğunu söylüyorlar. Ben söylediklerini söylüyorum. Çekirdek ekipte olanlarla konuşmalarımı aktarıyorum.Seçimden sonra deklarasyon yayınlayacaklar. Çok büyük teveccüh olduklarını hem CHP'den AK Parti içinde milletvekili bazında kendilerine başvuruları olduğunu ve katılımlar olacağını söylüyorlar.

Hatta elini 50- 55 milletvekilinden söz ediyorlar . Ben çekirdek kadro ile konuşmalarıma aktarıyorum .Peki ben dedim ki yani olur ya bunların içinde de FETÖ'nün siyasi ayağından söz ediliyor.

Yani Türkiye'nin şartlarına göre ihanet ettiler noktasında bir operasyon olursa,sizde kim FETÖ'ye yakın kim değil, şu anda tabii biz Savcı ya da Hakim değiliz ama herkes olabiliyor. Bu şartlarda böyle bir şeyden korkmuyorsunuz mu diye sordum ' korkmuyoruz, bizi içeride atabilirler' dediler. Çok cesurlar yani…