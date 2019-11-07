Yeni parti için tarih veren Ahmet Davutoğlu, 67 kişilik listeyi yalanladı

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi 7'nci Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelerek, kutladı.

Saadet Partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde gerçekleşen görüşme 2 saat 20 dakika saat sürdü.

Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Karamollaoğlu, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri çok farklı şekilde ele aldıklarını ve ittifak edilen konuların çok fazla olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Bağdadi'nin yakalanan aile üyelerine yönelik operasyonu değerlendiren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bunların hiçbiri ne IŞİD problemini çözüyor ne de terörü önlüyor. IŞİD probleminin de çözümü, terörün de önlenmesi bu bölgede sadece askeri müdahaleler değil bir bakıma siyasi ve kapsayıcı bir hareketle olabilir. Türkiye'deki bu gelişmeler de bu çerçevede dikkatle ele alınmalıdır kanaatindeyim. Münferit hadiselerle bu konu halledilirse, ben burada istenilen neticenin doğmayacağını düşünüyorum."

LİSTEYİ YALANLADI

Davutoğlu ise Karamollaoğlu'nun kongrede Türkiye'nin özlediği mesajları vermesi dolayısıyla tebrik ettiğini dile getirerek, Saadet Partisinin ülkenin siyasetine çok ciddi katkıda bulunacağını vurguladı.

Kuracağı partiye yönelik basında yer alan kurucular kurulu listesiyle ilgili iddialara da değinen Davutoğlu, "Bu hayali bir liste. Bizi tanıyanlar bilir. Nihai bir sonuca ulaşmadan bir açıklama yapmayı hiçbir zaman doğru bulmadım." diye konuştu.

Davutoğlu, yeni bir siyasi hareketin inşa edeceklerini şeffaf bir şekilde ilan ettiklerini hatırlatarak, parti programı hazırlama süreci, tüzük çalışması ve kurucular kurulu heyetinin oluşturulma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bu çalışmaların sonuca ermesi için öncelikle kurucular heyetinin oluşması gerektiğine dikkati çeken Davutoğlu, bu kapsamda toplumun herkesiminde saygın insanlarla görüşüldüğünü aktardı.

YENİ PARTİ İÇİN TARİH VERDİ

Davutoğlu, "Eski bakanlardan Ali Babacan'ın kuracağı partiyle bir birleşme söz konusu olursa, genel başkanlık koltuğundan vazgeçmek gibi bir durum söz konusu olur mu?" sorusu üzerine, parti kurma sürecini yıl sonunda tamamlayacaklarını bildirdi.

Babacan ve ekibi ile her şeyden önce dost olduklarını ve bundan sonra da dost olmaya devam edeceklerine değinen Davutoğlu, şöyle devam etti:

"İsterdik ve çok çaba sarf ettik ki beraber olunabilsin ama bizim cihetimizden herhangi bir engel görmememize rağmen bu mümkün olmadı. Mümkün olmamışsa da bu mümkün olmayış üzerine uzun uzun tartışma yapmaktansa doğru olanı yapmak gerekir. Biz de doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. İleride ne olur? Onu zamanın akışı gösterir ama şu anda bizim için kendi partimizin sağlıklı bir şekilde oluşumu tek hedefimizdir ve başka hiçbir birleşme ya da ayrışma vesaire gibi bir gündemimiz yok. Herhangi bir görüşme talebi söz konusu olursa da hiçkimseye kapımız kapalı değil. Gönlü açık olanın zihni de kapısı da açık olur. Genel başkanlık vesaire gibi meseleler ise hiçbir zaman bizim birinci gündemimiz olmadı."

Kurucusu olduğu İstanbul Şehir Üniversitesiyle ilgili basında yer alan iddialara yönelik soru üzerine ise Davutoğlu, üniversiteyle herhangi bir organik bağı olmadığını ve konunun siyasallaşmaması için hiçbir açıklama yapmamaya özen gösterdiğini söyledi.

Davutoğlu, üniversitenin 40 yıllık birikimle kurulduğunu anımsatarak, dünya çapında saygınlığı olan bir üniversitenin ticari amaçla değil vakıf üniversitesi olarak kurulduğunu dile getirdi.

KURUCULAR KURULU'NDA YER ALDIĞI İDDİA EDİLEN 67 İSİM

Davutoğlu'na yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, kurucular kurulu listesinde yer aldığı iddia edilen bazı isimler şunlardı:

"Yaşar Bozkurt, Şule Tunalı, Metin Bulduk, Feridun Bilgin, Yeşim Karadağ, Ufuk Uras, İsmail Müftüoğlu, Ali Sarıkaya, Ahmet Çakar, Zafer Gül, Ömer Ünal, İbrahim Turhan, Feramuz Üstün, Cemalettin Kani Torun, Cuma İçten, Talha Erol Durmaz, Coşkun Çakır, Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, Kemal Atmaca, Ahmet Akçay, Abdullah Yeşil, Ayhan Sefer Üstün, Mustafa Öztürk, Bayram Zilan, Etyen Mahçupyan, Hacı Bilal Aslan, Namık Ergün, Hüseyin Gürsoy, Yavuz Cengiz, Diyadin Uçar, Özlem Albayrak, Fatma Yavuz, Selim Temurci, Kerim Özkul, Dalyan Karadaş, Münire Karacan, İrfan Karataş, Ahmet Çelik, Yavuz Bayraktar, Namık Ergün, İhsan Özkes, Cihan Öztunç, Sedat Çakıroğlu, Uğur Kaleli, Mustafa Baloğlu, Hasan Hüseyin Bozok, Yeşim Karadağ, Ali Rıza Alaboyun, Nedim Yamalı, Musa Arat, Aydın Altaç, Timuçin Oğuz, Seyfettin Bilen, Mehmet Ali Pulcu, Cesim Gökçe, Rumi Bekiroğlu, İslam Meral, Yılmaz Erten, Osman Sert, Fırat Özkan, Yavuz Değirmenci, Aynur Algül, Recep Nişancı, Cemile Bayraktar, Tarık Güneş, Abdurrahman Dimez."