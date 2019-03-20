Yeni Parti İddialarına İlişkin Bomba Kulis: Ne Davutoğlu ne de Babacan, Sürpriz Bir İsim Hazırlanıyor

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, yerel seçimden sonra kurulacağı iddia edilen yeni partiye dair kulis yazdı. Takan, geçen günlerde iktidar için de önemli bir isimle konuştuğunu, bu kişinin kendisine "Ne Davutoğlu ne de Babacan. Onlardan hiçbir şey olmaz. İnanamayacağın, çok genç ve sürpriz bir isim hazırlanıyor" dediğini aktardı.

Ahmet Takan, Yeniçağ'da "Ne Babacan, ne Davutoğlu" başlığıyla yayımlanan yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı iddiasını köşesine taşıdı.

Takan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"GENÇ VE SÜRPRİZ İSİM"

AK Parti içinde tepkili, iri dişli bir muhalif kadro oluştuğunu ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu çok yakından takip ettiğini aktaran Takan, iktidar için de önemli bir isimle konuştuklarını şöyle anlattı:

"Bu kadro da 31 Mart sonuçlarını bekliyor, ona göre hareket edecek. İktidar içinde önemli bir isimle geçenlerde konuşuyordum, 'Ne Davutoğlu ne de Babacan. Onlardan hiçbir şey olmaz. Tayyip Bey de bunu çok iyi biliyor. 'Gelin buraya' dese ikisi de koşar gider. Başka şansları mı var. Abdullah Gül'den hiçbir şey çıkmayacağını artık herkes net olarak gördü. İnanamayacağın, çok genç ve sürpriz bir isim hazırlanıyor. Erdoğan'a alternatif yapı AK Parti içinden geniş bir oluşumu kapsayarak çıkacak' dedi. Çok kurcaladım, 'genç ve sürpriz isim' hakkında bilgi alamadım. 'Hep beraber bekleyelim bakalım.' demekle yetindi."