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Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi

Yeni parti hazırlıklarında son aşamaya gelen Ali Babacan'ın medya gücü oluşturmak için çalışmalara başladığı belirtildi. Babacan'ın, 2017 yılında iflas eden Kanal A'nın borçlarını ödeyeceği ve yeniden yayın hayatına dönmesinin sağlayacağı öne sürüldü.

18.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:18

Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren ve 2020'nin Ocak ayında partisini kamuoyuna ilan etmesi beklenen Ali Babacan'ın medya gücü de oluşturmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Medyaradar'ın haberine göre; 1996'da kurulan ve 2017 yılında borçları nedeniyle iflas bayrağını çeken Kanal A için Babacan ve ekibi devreye girdi. Kanal A'nın borçlarının Babacan tarafından ödenerek yeniden yayın hayatına dönmesinin sağlanacağı belirtildi.

KANAL SAHİBİ 'MAKUL BİR TEKLİF GELİRSE SATARIZ' DEMİŞTİ

Termikel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya, Eylül 2017'de yaptığı bir açıklamada, "Makul bir teklif gelirse satarız. Konuşuruz. Neticede iş adamıyız" ifadelerini kullanmıştı. Babacan'ın yeni yılın ilk ayında İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçisini vermesi bekleniyor.

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi

Ali Babacan, Kanal A, Politika, Güncel


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