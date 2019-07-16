Yeni parti kurmak için harekete geçen Ali Babacan'ın ekibinden yeni imaj videosu!

Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa edip yeni bir parti kurmak için harekete geçmesinin ardından sosyal medya çalışmaları da hız kazandı. Babacan'ın ekibi sosyal medyadan yeni bir video yayınladı.

VİDEODA BABACAN'IN FOTOĞRAFLARI ALIYOR

Ali Babacan adına imaj çalışmalarına başlayan ekiplerin hazırladığı son video dikkat çekti. Videoda Haluk Levent'in seslendirdiği Zülfü Livaneli'nin Dağlara küstüm şarkısını kullanıldığı görülüyor. "Hazır mısın Türkiye" sorusuyla başlayan videoda "Zalimin elinden kapına geldim, kan gölü içinde bunaldım kaldım, yetiş ya erenler canımdan oldum, bilmem kim saracak yaralarımı" ifadelerinin olduğu şarkının kullanılması da dikkat çekiyor. Videoda Ali Babacan'ın fotoğraflarına yer veriliyor.