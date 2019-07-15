Yeni partide ismi anılan Şimşek ile Erdoğan'ın görüşmesinin detayları belli oldu

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracağı söylenen yeni partiyle ilgili ismi geçen eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Erdoğan'ın Şimşek'e bakanlık teklif etmediği sadece fikir alışverişinde bulunduğu iddia edildi.

Yeni parti iddiaları Ankara'nın önemli gündem maddelerin biri. Ali Babacan'ın kurucu üyeleri arasında yer aldığı AK Parti'den 18 yıl sonra istifa etmesi ve "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" demesi yeni parti iddialarını güçlendirdi.

İngiltere'de danışmanlık yapan Mehmet Şimşek'in de kurulacağı iddia edilen yeni partide yer alacağı kulislerde dolaşan bilgiler arasında. Şimşek, yeni parti iddialarına ilişkin bir soruya "Zamanı gelince konuşuruz" diye yanıt vermişti.

Mehmet Şimşek

"ZAMAN ZAMAN BİR ARAYA GELELİM"

Dün Erdoğan ile Şimşek'in bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de "Şimşek'e ekonominin başına geçmesi önerildi mi?" başlık yazısında görüşmenin detaylarını paylaştı.

Selvi, görüşmede Erdoğan'ın, Şimşek'e ekonominin başına geçmesi yönünde bir teklifte bulunmadığını iddia etti. Verimli bir görüşme gerçekleştiğini aktaran Selvi, "Şimşek, uluslararası sermaye hareketleri ve küresel ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunmuş" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Şimşek'e "Zaman zaman bir araya gelelim" dediğini iddia eden Selvi "Şimşek de 12 yıl bakanlığını yaptığı Erdoğan'a teşekkür etmiş. Yani Erdoğan'dan bakanlık teklifi yok" diye konuştu.