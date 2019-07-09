AK Partili Özhaseki'den, "Abdullah Gül'ün yeni partideki fonksiyonu nedir?" sorusuna yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Abdullah Gül faktöründen dolayı milletvekilleri ve belediye başkanlarından bir kopuşun olup olmayacağına ilişkin soruya Mehmet Özhaseki, "Abdullah Gül şu an için herhangi bir açıklamada bulunmadı. O oluşum içerisinde Abdullah Gül'ün fonksiyonu nedir bilmiyoruz. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Kayseri'de AK Parti'den herhangi bir kopuş olmayacaktır." karşılığını verdi.

Özhaseki, AK Parti'nin kuruluşunda emeği olduğunu, fikren ve zikren sürecin içerisinde yer aldığını hatırlatarak, belediye başkanlarının parti kurucusu olamaması sebebiyle Kurucular Kurulu üyeleri arasında yer alamadığını anımsattı.

AK Parti'ye katılan ilk belediye başkanı olduğunu belirten Özhaseki, "Ankara'da parti açılırken balkon konuşmasında binanın açılışında belediye başkanları adına ilk konuşmayı da ben yaptım. Ben o gün yaptığım şeyden dolayı övünüyorum, şeref duyuyorum. Benim düşündüklerimi, ideallerimi gerçekleştiren bir partim var. AK Parti kurulurken düşündüklerimizi net olarak ortaya koyduk. Bir lider belli, iki ilkeler belli. Yıllar içerisinde müthiş işlere imza atmıştır bu parti." ifadelerine yer verdi.

AK Parti hükümetlerinin geçmişe bakıldığında bütün hükümetlerden daha başarılı olduğunu vurgulayan Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:

"ERDOĞAN LİDERLİĞİNDEKİ HÜKÜMETLER DAHA BAŞARILI OLDU"

"Hangi dönemle kıyaslamak istersiniz. Ecevit mi, Demirel mi, daha önceki dönemler mi? Hepsinden Allah razı olsun. Hiç kimseyi eleştirmek adına söylemiyorum ama Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetler daha başarılı olmuştur, bu nettir. AK Parti iktidarı döneminde vesayet rejimi son buldu, inançlar üzerindeki baskı ortadan kalktı. Bu vesayet rejimini önceki siyasiler bilmiyorlar mıydı? Tabii ki biliyorlardı ama güçleri yetmiyordu. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir zat çıktı ve vesayet rejimini toprağa gömdü. İnançlar üzerinde baskı vardı. O dönemde Sayın Özal olsun, Sayın Erbakan olsun bu eziyetleri ortadan kaldırmak için uğraştılar, güçleri yetmedi. Bu baskıyı milletin değerlerinin üzerinden kaldıran Recep Tayyip Erdoğan oldu."

Özhaseki, 15 Temmuz'dan sonra ortaya koydukları siyasetle ilgili eleştirilerde bulunanlar olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"YENİ PARTİ KURMA TEŞEBBÜSÜNDE OLANLARI ANLAMIYORUM"

"Allah korusun, hain FETÖ darbesi başarılı olsaydı ülkenin bir kısmı kopmuş, 500 yıldır gözü olanlar İstanbul boğazından hak talep ediyor olurdu. Böyle bir felaketten ülkeyi kim kurtardı? Elbette ki milletimizin cesareti ve liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti ve dik duruşu. Son birkaç yılda bazı arkadaşlarımız bir yerlere doğru savrulmaya başladılar. Ufak tefek zaafları görerek yeni parti kurma teşebbüsünde olanları anlamıyorum. Ali Babacan istifa etmiş, parti kurucuları arasından ayrılmış. Basına yansıdığı kadar takip ediyoruz ve yorumlara bakıldığı zaman da yeni parti işaretleri de görünüyor gibi. Ahmet Davutoğlu için de basında benzer şeyler söyleniyor.

Ben AK Parti'nin mihrabının yerinde olduğuna, mihenginin yerinde olduğuna, dosdoğru hareket ettiğine, önümüzdeki günlerde daha kuşatıcı, daha reformcu bir kimlikle önüne bakacağına ve büyük işler yapmaya devam edeceğine inanıyorum. Mesele parti kurmak değil, doğru olduğunu düşündüğümüz eksik bir şey varsa bunu Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yönetimiyle paylaşmaktır. Bugünlerde doğru adam, doğru sözleri muhatabıyla paylaşandır."

Mehmet Özhaseki

"HÜSRAN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Özhaseki, Ali Babacan'ın parti kurması halinde AK Parti'den kopma olacağı yönündeki iddialara ilişkin de "Kurulan tüm yeni partiler illa ki şehirlerden birkaç kişiden karşılık bulurlar. Kırıldığını ifade edenler, muhalif olanlar bu partilere gidebilirler. Yeni bir parti kurulsa da akıbetinin millet eliyle hüsran olacağını düşünüyorum, yakın tarihimizde gördüğümüz pek çok tabela partisi örneği gibi." açıklamasını yaptı.

"ABDULLAH GÜL'ÜN FONKSİYONU NEDİR BİLMİYORUZ"

Kayseri'de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül faktöründen dolayı milletvekilleri ve belediye başkanlarından bir kopuşun olup olmayacağına ilişkin soruya Mehmet Özhaseki, "Abdullah Gül şu an için herhangi bir açıklamada bulunmadı. O oluşum içerisinde Abdullah Gül'ün fonksiyonu nedir bilmiyoruz. Farazi şeyler üzerinden benim senaryo yazmam, konuşmam doğru olmaz. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Kayseri'de AK Parti'den herhangi bir kopuş olmayacaktır. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve teşkilatımızın hepsi AK Parti ilkelerini benimsemiş ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden bağlıdır." karşılığını verdi.