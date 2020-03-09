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Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı

Uzun bir aranın ardından "DEVA" ile siyaset sahnesine dönüş yapan Ali Babacan'ın kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı. Sosyal medyada paylaşılan 93 kişilik listede eski bakanlardan Selma Aliye Kavaf, Nihat Ergün ve Sadullah Ergin gibi isimlerin de yer aldığı görüldü.

09.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:39

AK Parti'den istifa etmesinin ardından yeni parti çalışmalarında son aşamaya gelen Ali Babacan, yeni partisinin adını Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) olarak belirledi. Gün içinde kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verecek olan Babacan'ın kurucular kurulu listesi ise kamuoyuna sızdı. Sosyal medyada yayılan 93 kişilik listede tanıdık isimler de yer alıyor.

Eski Bakan Ali Babacan'ın yeni parti çalışmaları artık son noktaya geldi. Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Babacan, partinin kuruluşunu Çarşamba günü ilan edeceklerini açıkladı. Partinin adının DEVA olması beklenirken, kurucular kurulu listesi olduğu iddia edilen bir liste sosyal medyada gündem oldu.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Söz konusu listede dikkat çeken isimler yer alıyor. Sosyal medyada çıkan iddiaya göre 93 kişilik kurucular kurulu listesinde dikkat çeken isimler yer alıyor. AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu kurucular kurulunda olduğunu doğrularken, listede eski AK Partili vekil İdris Şahin de yer alıyor.

3 ESKİ BAKAN LİSTEDE

Partinin kurucular kurulunda ayrıca Fehmi Koru'nun diplomat kardeşi Naci Koru, Ülkü Ocakları kurucu Genel Başkanı Ramiz Ongun oldu. Öte yandan listede eski Bakanlar Selma Aliye Kavaf, Nihat Ergün ve Sadullah Ergin gibi isimlerin de yer aldığı görüldü.

İşte sosyal medyaya sızdırılan liste:

Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Etiketler : Selma Aliye Kavaf, Nihat Ergün, Ali Babacan, Politika

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