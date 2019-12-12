Haberler » Güncel » Yeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı - Haber

Yeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi.

12.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:40Yeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi.

Partinin kuruluş başvurusu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün, İzzettin Küçük, Yeşim Karadağ ve Nedim Yamalı'dan oluşan heyet tarafından bakanlığa yapıldı. Çıkışta açıklama yapan Ayhan Sefer Üstün, parti kuruluşunu tamamladıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu saat itibarıyla, daha önce de bahsettiğimiz gibi partimizin kuruluşu gerçekleşti ve tüzel kişilik kazandı. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Buradaki alındı belgesiyle birlikte artık kurumsal hale geldik. Türkiye siyasetine yeni bir parti kazandırdık yeni bir alternatif doğdu. Bundan sonra kuruluş çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Yarın da partimizin tanıtımı toplantısı olacak. Kurucular, amblem, tüzük ve programın tanıtımını gerçekleştireceğiz. İsim olarak birçok alternatif konuşuldu. Vatandaşlarımız teveccüh ediyorlar, birçok ilgi var partimize, ismine, logosuna ve kurucular kurulunu inşallah yarın hep birlikte öğreneceğiz."

GÖRÜNTÜLER "Ayhan Sefer Üstün Türkiye siyasetine yeni bir parti kazandırdık" BAŞLIĞIYLA GEÇİLDİ

Haluk KARAASLAN-Celal ATALAY/ANKARA, -



Ayhan Sefer Üstün, Ahmet Davutoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:46 Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski yarbay Ertuğrul Terzi tekrar hakim karşısında - Haber
18:43 Niğde'de "analitik okuma ve yazma" metodu okullarda hayata geçirildi - Haber
18:43 Vali bektaş'tan kaçak ocakta ölen afgan gençle ilgili açıklama - Haber
18:43 Mühendisin öldüğü cami inşaatı ile ilgili suç duyurusu - Haber
18:43 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, öldü - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 18:47:05