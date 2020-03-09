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Yeni parti henüz kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık

Kurulacak yeni partinin tanıtımına günler kala, Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün yolları ayrıldı. Babacan, partisinde kurucu yapmak istediği isimlerle Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi ancak Gül'e yakın isimler toplantıya davet edilmedi. Gül'e yakın isimler, yaşananları "Kandırıldık" diye yorumladı.

09.03.2020 08:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:04

Aylardır kuruluşu ertelenen Ali Babacan'ın partisi resmiyete kavuşuyor. Yeni partinin kurucu listesi ve tüzükle ilgili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Babacan ters düştü.

Genç ve kadınlara ağırlık verilecek listede halen milletvekili olan Mustafa Yeneroğlu da yer alacak.

2 GÜN OTELE KAPANDILAR

Babacan, yeni partinin son şeklini oluşturmak için kurucu yapmayı düşündüğü isimlerle Ankara 'da iki gün süren toplantı yaptı. Bir otelde düzenlenen toplantıda tüzük, program ve kurucu isimler masaya yatırıldı.

Kurucu isimlerin evrakları yetiştirebilmesi halinde yarın İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi verilecek. Çarşamba günü ise tanıtım toplantısı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

GÜL'LE YOLLAR AYRILDI: KANDIRILDIK

Toplantıya Gül'e yakın isimler davet edilmedi. Gül dışında parti çalışmasında öne çıkan Haşim Kılıç, Beşir Atalay ve Candan Karlıtekin gibi isimlerin de dışlandığı öğrenildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre hafta içinde Gül, Mustafa Baş'ı (Refah Partili eski vekil) Babacan'a göndererek tüzük çalışmasına son şeklini vermek istedi. Babacan tarafı olumsuz yanıtlar verdi ve önerileri dikkate almadılar.

RET CEVABI GELDİ

Gül'e yakın isimler, yaşananları 'kandırıldık, birileri devreye girmiş olabilir' diye yorumluyor. Gül'ün geri çekilmesinden sonra bazı isimlerin de aktif görev almaktan vazgeçtiği öğrenildi. Babacan'ın çevresi kırgınlığı ortadan kaldırmak için Mehmet Tekelioğlu'nu (Gül'ün eniştesi) arayarak Ankara'daki toplantıya davet etti, ancak olumsuz cevap verildi.

KADIN-GENÇLERE AĞIRLIK

Partinin kurucu sayısının 80-90 civarında olması bekleniyor. Eski vekil sayısının 10-15 arasında olacağı, daha çok kadın ve gençlere öncelik tanınacağı öğrenildi. Bir dönemin gözde bürokratları Birol Aydın, Emin Zararsız da vitrinde yer alacak.

YENEROĞLU KURUCULAR ARASINDA

AK Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ali Babacan'ın partisinde kurucu olacak. Kurulacak yeni parti, 'vekil transfer etmeme' kararı aldı. Bağımsız kalan isimlere ise kapı açık tutulacak.

Yeni parti henüz kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Etiketler : Milletvekili, Abdullah Gül, Ali Babacan, Ankara, Politika

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