Yeni partiye katılacağı iddia edilen Mehmet Şimşek kimdir?

Kaldırılmadan önce son başbakan yardımcısı olan Mehmet Şimşek ismi, Ali Babacan'ın istifası ile gündeme geldi. Babacan'ın istifası ile kurulacak yeni parti kesinleşmiş oldu. Kulislerdeki söylentilere göre önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek'in içinde olduğu birkaç kişinin bu partiye katılacak. Peki Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kimdir?

YENİ PARTİYE KATILACAĞI SÖYLENEN İSİMLER

Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin, eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Başbakan Yardımcısı Prof. Beşir Atalay, Diyanet'ten sorumlu eski Devlet Bakanı Prof. Mehmet Aydın ve Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün'ün aralarında bulunduğu isimlerin önümüzdeki günlerde AK Parti'den istifa edecekleri belirtildi.

Öte yandan eski AK Parti MKYK üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can'ın da yeni parti çalışmaları içinde yer alacağı konuşuluyor.

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Mehmet Şimşek, 1 Ocak 1967 yılında Batman ili Gercüş ilçesinin Arıca (Kefre) köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Batman Merkez'de, liseyi ise Gercüş'de tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden dönem ikincisi olarak mezun oldu.Aynı fakültede yaklaşık bir yıl araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan sınavı kazanarak resmi burslu statüde dil eğitimi ve yüksek lisans öğrenimi görmek üzere İngiltere'ye gitti.

Şimşek, 1993 yılında Exeter Üniversitesi'nde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini almaya hak kazandıktan sonra Türkiye'ye döndü. Ankara'da üç ay süre ile Etibank'ta çalıştı.Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nde yaklaşık dört yıl kıdemli ekonomist olarak çalıştı.

1997'de New York'a yerleşti ve uluslararası yatırım bankası UBS'in hisse senedi analiz kısmında araştırmacı olarak görev yaptı. 1998 yılında İstanbul'a dönerek Deutsche - Bender Menkul Değerler'de iki yıl çalışan Şimşek, dünyanın önde gelen yatırım bankalarından birisi olan Merrill Lynch'e geçti ve İngiltere'ye yerleşti.2000 yılı ortalarında başlayan Merrill Lynch döneminin ilk günlerinde Sayın Şimşek'in sorumluluk alanında Türkiye, Yunanistan, Mısır ve İsrail'i içeren Akdeniz bölgesi bulunuyordu. 2001'in ortasından itibaren de sorumluluk alanına Rusya, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi gelişmekte olan Avrupa ülkeleri de eklendi.

AK PARTİ'YE KATILIŞI

Şimşek 2005 yılı sonunda Merrill Lynch'in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanlığına getirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 23. dönem milletvekili adayı olmak için Merrill Lynch'deki görevinden Mayıs 2007'de ayrıldı. 22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde AK Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçildi. Seçimlerin ardından kurulan 60. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

MALİYE BAKANI OLMASI

1 Mayıs 2009 tarihine kadar bu görevi yürüten Şimşek, bu tarihte ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine getirildi. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan seçimlerde AK Parti Batman 1. sıra milletvekili olarak seçildi. Seçimlerin ardından kurulan 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde yeniden Maliye Bakanlığı görevine getirildi. 01 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Ak Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçilen Şimşek, 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

YILIN MALİYE BAKANI ÖDÜLÜ

Şimşek, Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra 2007 yılından itibaren Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Savunma Sanayi Yüksek Koordinasyon Kurulu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmektedir. Ayrıca, 2007-2009 yılları arasında IMF & Dünya Bankası Türkiye Guvernörlüğü ve 2008-2011 yılları arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür."Emerging Markets" Dergisi tarafından 2013 yılında " Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçilen Şimşek, aynı yıl "Foreign Policy" Dergisi tarafından dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterilmiştir.

EVLİLİĞİ VE AİLESİ

Şimşek, 1998'de İstanbul'da tanıştığı, 1971 doğumlu Amerikalı finansçı Annalise Granwald ile 20 Ocak 1999'da Türkiye'de evlendi. Fakat 23 Temmuz 2009 tarihinde eşi Annlise Ggranwald'dan boşandı. 9 Ocak 2010 tarihinden beri Gaziantepli peyzaj mimarı Esra Kara ile evlidir. 27 Ocak 2014 tarihinde Azra Esma ve Sare Nur adında ikiz çocukları oldu. 2 Temmuz 2015'te de Mehmet Emre adında bir oğulları dünyaya geldi. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra İngiltere vatandaşlığı da bulunmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce ve Kürtçe bilmektedir.