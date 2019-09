Yeni Passat satışa sunuldu

CARMEDYA.COM - Pazara sunulduğu 1973 yılından bu yana 30 milyon adetlik satış rakamına ulaşan Volkswagen 'in amiral gemisi Passat , yenilenmiş haliyle Volkswagen Yetkili Satıcıları'nda yerini aldı.Markanın en son teknolojileriyle donatılan Passat, isteğe bağlı olarak sunulan ve 0-210 km/s hızları arasında yarı otonom sürüş imkanı sağlayan Yarı Otonom Sürüş Asistanı "Travel Assist" ve "Kapasitif Direksiyona" sahip ilk Volkswagen modeli olma özelliğine sahip. Yenilikçi aydınlatma teknolojili LED farları, 8 inçlik renkli dokunmatik ekranlı bilgi ve eğlence sistemi ise standart olarak sunuluyor.Yeni Passat Türkiye 'de sırasıyla Impression, Business ve Elegance olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde tercih edilebiliyor. Üç farklı donanım seviyesinde de alınabilen DSG şanzımana sahip 1,5 lt TSI ACT 150 PS benzinli seçeneğin yanı sıra, yine üç donanım seviyesinde de sunulan DSG şanzımana sahip 1.6 lt TDI 120PS dizel seçeneğine de bulunuyor. Yeni Passat ayrıca, Business ve Elegance donanımlarıyla alınabilen 2.0 lt TDI 150 PS ve sadece Elegance donanımla sunulan 2 lt TDI SCR 240 PS 4Motion seçeneğine de sahip.Yeni standart ekipmanlarYeni Passat'ta Impression ve Business donanım seviyelerinde LED ön farlar ve LED gündüz sürüş farları standart olarak sunulurken, Elegance donanım seviyesinde ise "I.Q. Light" teknolojisine sahip LED matrix ön farlar yer alıyor. Elegance donanım seviyesindeki bir diğer standart donanım ise "Easy Open" adı verilen kolay açılır bagaj kapağı.Business ve Elegance donanım seviyelerinde yer alan sis farları da artık LED teknolojisine sahip. Elegance donanım seviyesinde standart sunulan yeni tasarıma sahip LED "High" stop lambaları dinamik sinyal özelliğini de içeriyor.Daha sportif dış tasarımVolkswagen, Passat'ın tasarımını belirli kısımları keskinleştirerek daha rafine bir hale getirmiş. Ön ve arka tamponlar, radyatör ızgarası ve arka tarafta tam ortada duran Passat logosu yeniden tasarlanmış. Bunlara ek olarak yeni LED farlar, LED gündüz farları, LED sis farları ve LED stop lambaları, tasarıma kendine özgü bir hava katmış. Yeni Passat; Tornado Kırmızısı, Yarış Mavisi, Terrarossa Kahve, Okyanus Mavisi ve Deniz Kabuğu Beji gibi renklerde de sunuluyor. Yeni Passat'ta 18 inç boyutlarına sahip yeni alüminyum jant seçenekleri de mevcut.Yenilenen iç tasarım detaylarıYeni tasarıma sahip çok fonksiyonlu deri direksiyonuyla birlikte Passat, farklılığını ortaya koyuyor. Orta konsolun üst tarafında aydınlatmalı modern bir Passat logosu bulunuyor. Koltuk kumaşı tasarımı, ön panel ve kapılarda kullanılan dekor elemanları da yenilenen diğer özellikler arasında yer alıyor. Vites topuzunun ön kısmında, akıllı telefonlar için isteğe bağlı kablosuz şarj özelliği, geniş bir saklama gözü ve USB girişi bulunuyor. İsteğe bağlı olarak sunulan ambiyans aydınlatma artık 30 farklı renk üzerinden seçim imkanı sunuyor.IQ. DRIVE sürüş asistan teknolojisiVolkswagen'in son teknoloji sürüş asistan sistemleri için marka çatısı olan IQ.DRIVE, kısmi otonom sürüş deneyiminin yolunu açan teknolojileri bir araya getiriyor. Bu sistemlerin en gelişmişi olarak Yarı Otonom Sürüş Asistanı "Travel Assist" özelliği ilk defa Passat'ta tercih edilebiliyor. Böylelikle Passat, 0 km/s ile 210 km/s hız aralığında kısmi otonom sürüş imkanına sahip ilk Volkswagen modeli olma özelliğini kazanıyor. Travel Asisst sistemiyle birlikte Passat, IQ.DRIVE teknolojisinin bugüne kadar görülmüş en gelişmiş versiyonunu sunuyor.Yeni Dijital Gösterge Paneli "Active Info Display"Yeni Passat'ta isteğe bağlı olarak sunulan Dijital Gösterge Paneli "Active Info Display" 11,7 inç boyuta sahip yüksek kontrastlı grafik ekran son derece net ve kaliteli görüntü sağlıyor. Mevcut fonksiyonlar ise bambaşka bir boyuta taşınmış durumda. Yeni özelliklerden biri olan çok fonksiyonlu direksiyondan tek tuşla ("View") üç farklı gösterge paneli tasarımı arasında geçiş yapılabiliyor. Ayrıca bilgi ve eğlence sistemi üzerinden detaylı ayarlar kolaylıkla ve kişiye özel olarak yapılabiliyor.Elektromekanik fren takviyesi ile daha kısa fren mesafeleriPassat'ın fren performansı, elektromekanik fren takviyesi ile ciddi oranda iyileştirilmiş. Sistem tüm Yeni Passat donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. Bu sayede konfor ve güvenlik konularında ciddi bir gelişme kaydedilmiş. Elektromekanik fren takviyesi Passat'ın frenlerinin daha da hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlıyor. Sistem ile fren müdahaleleri daha kesin bir şekilde kontrol edilebildiğinden isteğe bağlı olarak sunulan Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) de daha etkili bir şekilde tepki veriyor.The post Yeni Passat satışa sunuldu appeared first on Carmedya.