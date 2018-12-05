CARMEDYA.COM – Peugeot
, yeni 508 modeli ile EuroNcap çarışma testlerine katıldı. Model zorlu testlerin ardından kaç yıldız aldı?
Peugeot 508 önden çarpışmalarda yolcunun sadece sol kaval kemiği dışında tüm uzuvlarına tam koruma sağladı. Sürücünün ise göğüs kafesi ve iki kaval kemiği dışında tüm uzuvlarına tam koruma sağladı. Düz duvar çarpışmalarında ise yeni Peugeot 508, sürücünün göğüs kafesine sınırlı koruma sağlarken, arkadaki yolcunun ise göğüs kafesi dışında tüm uzuvlarına tam koruma sağladı.
Yandan çarpmalarda yeni Peugeot 508 sürücü ve yolcuyu ne kadar korudu?
Yandan araç ile çarpmalarda tüm uzuvlara tam koruma sağlayan yeni Peugeot 508, sabit bariyer çarpmalarında ise yine yüzde yüz koruma sağlamıştır. Arkadan çarpmalarda da boyun bölgesine hem önde hem de arkadaki yolculara tam koruma sağlayarak çarpışma testlerinden 5 yıldız ile ayrıldı.
The post Yeni Peugeot 508 EuroNcap'den kaç puan aldı? appeared first on Carmedya.
Peugeot
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:56