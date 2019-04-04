Yeni Peugeot Expert, Euro 6d-Temp Motorları ve Yeni Versiyonları

Yeni Peugeot
Expert, "Euro 6D-Temp" motorları ve yeni versiyonlarıyla göz dolduruyor
Yeni Peugeot Expert Ailesi, Mevcut Pro ve Premium versiyonlarına yenileri eklendi.
Sunulan tüm motor seçenekleriyle "Euro 6D-Temp" normuna uyan Peugeot Expert ailesi, yeni versiyonlarıyla profesyonel müşterilerinin beklentilerini karşılıyor. Peugeot Expert, mevcut Pro ve Premium versiyonları dışında; müşterilerin kullanım amaçları doğrultusunda hazırlanan Grip, Asphalt ve Urban olmak üzere yeni özel versiyonlar sunuyor.
Grip versiyonu; ağır, uzun ve kirli yükler dışında üç kişiyle erişilmesi zor arazilere rahatlıkla ulaşmak üzere geliştirildi. Dayanıklı bir yapıya sahip olan bu versiyon standart donanımlar dışında: yükseltilmiş bir süspansiyon ve motor koruması; Grip Control, üç adet ön koltuk, versiyona bağlı olarak 1.400 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi ve tam boy stepne gibi özelliklerle yollara çıkıyor. Grip versiyonu; üç kişilik kabine sahip, standart ve uzun olmak üzere iki farklı gövde tipiyle BlueHDi 120 S&S MT6 ve BlueHDi 150 S&S MT6 motor seçenekleriyle sunuluyor.
Asphalt versiyonu; direksiyon başında harcadığı süreyi hesaplamayan, rahatlık ve güvenlik arayan profesyoneller için tasarlandı. Bu versiyonda standart olarak: 7 inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekranlı radyo ile Mirror Screen; Hız Sabitleme Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Trafik Levhası Tanımlama ve Önerme Sistemi, Far Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi; Far ve Yağmur Sensörü, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, akustik paketi, elektrikli aynalar, manuel klima, sis farları ve ön arka Park Asistanı gibi özellikleri devreye giriyor. Asphalt versiyonu; standart ve uzun dışında 5+1 camlı van gövde tipleriyle BlueHDi 120 S&S MT6, BlueHDi 150 S&S MT6 ve BlueHDi 180 S&S EAT8 motor seçenekleriyle sunuluyor.
Urban versiyonu; konfor, ataklık ve kolay park etme özelliklerini bir arada sunuyor. Bu versiyonda standart olarak: 7 inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekranlı radyo ile Mirror Screen; Anahtarsız Giriş Sistemi, Visiopark 180° Geri Görüş Kamerası, ön ve arka Park Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, elektrikli aynalar, manuel klima ve sis farları gibi özellikler sunuluyor. Urban versiyonu; kompakt uzunlukta gövde tipiyle BlueHDi 120 S&S MT6, BlueHDi 150 S&S MT6 ve BlueHDi 180 S&S EAT8 motor seçenekleriyle sunuluyor.
Peugeot, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com