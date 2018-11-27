CARMEDYA.COM – Porsche, yeni 911 GT2 RS Clubsport Paketini açıkladı. Bu model pist için iyi bir 911 yapmak isteyenlere yönelik bir paket olacak.Rekordan sonra çıktıMautey Racing'in 911 GT2 RS'sinin, Nurburgring'deki rekorunun ardından 911 numaralı kasaya yeni sipariş alan marka, araç sahiplerine hiçbir ücrete tabi olmayan Clubsport Paketi seçeneğini sunacak. Clubsport Paketi, modele iyi bir çelik kafesin eklenmesini sağlıyor. Ayrıca, Clubsport Paketi kırmızı renkte 6-noktalı bir emniyet kemeri ve yangın söndürücü sistemini kapsıyor.Güç değişikliği yokClubsport Paketinde herhangi farklı bir güç seçeneği yok. Burada hali hazırda 3.8 litrelik çift turbo motor yer alıyor. Bu motor 690 hp güç ve 750 nm tork değeri sunuyor. Modelin 0-100 km hızlanması 2.8 saniye sürüyor. Maksimum hızı ise 340 km/s. Ek olarak sınırlı kaydırmalı diferansiyel ve özel süspansiyonlar modelde sunulacak. Ayrıca ekstra sunulan aerodinamik parçalar da otomobilde yer alıyor.The post Yeni Porsche 911 GT2 RS karşınızda appeared first on Carmedya.