Yeni Programı Eser Yenenler'e Yaramadı! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler önceki gün apar topar hastaneye kaldırıldı. Şiddetli mide ağrısı çeken oyuncuyu sevgilisi Berfu Yıldız yalnız bırakmadı.

ALKOL SORUSU KIZDIRDI

Ünlü oyuncu, hastane çıkışı "Eser Bey, alkolü fazla kullandığınız ve bu yüzden mide ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğiniz iddiaları var" sorusuna kızan Yenenler, "Yok öyle bir şey" yanıtını verdi.

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, şiddetli mide ağrısıyla hastaneye kaldırılan Eser Yenenler'i, sevgilisi Berfu Yıldız yalnız bırakmadı.

Eser Yenenler'in bitkin ve yorgun olduğu görüldü.