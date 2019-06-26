26.06.2019 03:07
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Yeni Raspberry Pi 4, 4K Video desteği için Hazır!

Yeni Raspberry Pi 4, 4K Video desteği için Hazır!

Yeni Raspberry Pi 4, daha iyi Bluetooth ve USB bağlantısı Sunuyor Yeni Raspberry Pi 4, 4K Video desteği için Hazır!Bu küçük kit ile daha gelişmiş projelere hazır mısınız? Yeni Raspberry 4 ile buna sahip olabilirsiniz.

Yeni Raspberry Pi 4, daha iyi Bluetooth ve USB bağlantısı Sunuyor


Yeni Raspberry Pi 4, 4K Video desteği için Hazır!

Bu küçük kit ile daha gelişmiş projelere hazır mısınız? Yeni Raspberry 4 ile buna sahip olabilirsiniz. Yeni çıkarılan Raspberry Pi 4 Model B, tanıdık küçük bilgisayarlı kart tasarımını "çığır açan" tasarımla eşleştiriyor, özellikle de medya için daha güçlü bir performans artışı sağlıyor.

H.265 kod çözme özellikli daha yeni bir 1.5GHz dört çekirdekli Broadcom işlemci; iki mikro-HDMI bağlantı noktası ve 4GB'a kadar LPDDR4 RAM (bit üzerinde daha fazlası) sayesinde, Pi 4 4K videoyu 60 karede 4 kare hızında görüntüleyebiliyor.

Bu özelliklerle teorik olarak modern bir DIY medya merkezi olarak görev yapabilir. Zira Raspberry Pi Vakfı "giriş seviyesi" x86 PC'lerle rekabet edebilecek kadar hızlı olduğunu iddia ediyor.

Ayrıca, Bluetooth 5.0 da dahil olmak üzere güncellenmiş bağlantı, normal USB 2.0'a ek olarak iki USB 3.0 port desteği de sunuyor. Raspberry Pi'yi çevrimiçi tutmak için 802.11ac WiFi ve gigabit Ethernet'i hala kullanmaya devam edebilirsiniz.

Değişken RAM fiyatlarına göre Raspberry Pi 4 fiyatları farklılıklar gösterebiliyor. 1GB'lık en temel model 35 dolara, 1GB'lık model 45 dolara, 4GB'lık model ise 55 dolara satışa sunuluyor.

Raspberry Pi
Kaynak: Teknotalk.com
Pi , Teknoloji

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