Yeni rektörden çiçek yerine "bağış" ricası

Amasya Üniversitesi
Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Süleyman Elmacı, kendisine tebrik için çiçek göndermeyi düşünenlerin, bunun yerine Türk Kızılayı
'na bağış yapmaları çağrısında bulundu.
Prof. Dr. Metin Orbay
'dan rektörlük görevini törenle devralan Elmacı, üniversitenin internet sitesinden yaptığı duyuruda, Amasya Üniversitesine rektör olarak atanması nedeniyle tebrik ve kutlama amaçlı çiçek gönderilmemesini rica etti.
Sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunan, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılayı'na bağışta bulunulmasının daha hayırlı olacağını ifade eden Elmacı, bu durumun kendisini daha memnun edeceğini aktardı.
Metin Orbay
, Amasya Üniversitesi
, Türk Kızılayı
, Amasya
, Güncel
Kaynak: AA