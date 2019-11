Yeni Renault Captur, elektrikli, internet bağlantılı, otonom

YENİ CAPTUR YEPYENİ TASARIM, KALİTE VE TEKNOLOJİSUV pazarının öncü modellerinden Renault Captur, lanse edildiği 2013 yılından bu yana 1,5 milyon satış adedine ulaşarak hem Fransa hem Avrupa 'da kısa sürede segmentinin en çok satan modeli oldu. Segmentinde oyuncu sayısındaki artışa rağmen her yıl yükselen bir satış grafiği gösteren Renault Captur, 2018 yılında Fransa'da 67 bin, Avrupa'da ise 215 bin satış adedi ile B-SUV segment liderliğini sürdürdü.Rekabetin giderek arttığı pazarda Yeni Captur, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren model, dinamik ve güçlü yeni SUV çizgileriyle dikkat çekiyor.Renault Grubu için üst düzeyde stratejik bir bölge olan Çin'de de üretilecek olan Yeni Captur böylece global bir model haline geliyor. Model, Güney Kore dahil olmak üzere Renault markası altında, tüm pazarlarda aynı isim ile pazara sunulacak.Yeni Captur, CMF-B platformu gibi yeni platformların kullanımı ve ortak teknolojilerin geliştirilmesi ile İttifak bünyesindeki sinerjiyi güçlendirmeye yönelik, Grup stratejisinin merkezinde yer alıyor. Modelin yeni elektrik ve elektronik mimarisi, en yeni teknolojik gelişmelerin kullanımını mümkün hale getiriyor. Yeni Captur, elektrikli, internet bağlantılı ve otonom sürüş özellikleriyle Renault Grubu'nun stratejik planını destekliyor.İç mekanda sunduğu kalite ve konfor ile Yeni Captur üst segment araçlara yaklaşıyor. En üst kalite malzemeler, yumuşak ön panel, kapı paneli, fütüristik EDC vites kolu ile kokpit tarzı orta konsol, titizlikle işlenmiş detaylar ve yeni koltuk mimarisi ile yenilikler dikkat çekiyor.Yeni Captur'ün iç kısmındaki teknolojik devrim ilk bakışta fark ediliyor.Yeni Captur, sürüş, park ve güvenlik olmak üzere üç kategoride ADAS (Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri) teknolojileri sunuyor. Renault EASY DRIVE sistemini oluşturan bu özellikler, Renault EASY LINK multimedya sistemi üzerinden dokunmatik olarak kolayca kontrol edilebiliyor. Yeni Captur 9,3 multimedya ekranı ve 10,2 inç dijital gösterge paneli ile kategorisinin en büyük ekranlarından birine sahip.Yeni Captur'de modelin DNA'sını oluşturan kişiselleştirme ve modülerlik özelikleri korunuyor. Yeni Captur ile 11 gövde rengi, 4 kontrast tavan rengi ve 3 özelleştirme paketi ile toplamda 90 farklı kombinasyon seçeneği sunuluyor. Captur'ün konfor ve modülaritesi için kilit bir faktör olan kayar arka koltuklar, ikinci nesilde de mevcut. Yeni Captur, 536 litre gibi oldukça yüksek bir bagaj hacmi (sınıfının en iyisi), 27 litreye kadar iç depolama hacmi ve hepsinden de önemlisi benzersiz bir modülarite sunuyor.Yeni Captur, yenilenen verimli bir motor yelpazesine sahip. Yeni Captur, 4 benzinli ve 3 dizel motor ile pazara sunuluyor: benzinli 1.0 TCe 100bg, 1.3 TCe 130 bg GPF*, 1.3 TCe 130 bg EDC GPF, 1.3 TCe 155 bg EDC GPF ve dizel 1.5 Blue dCi 95 bg, 1.5 Blue dCi 115 bg ve 1.5 Blue dCi 115 bg EDC. Yeni Captur, 2020 yılından itibaren motor seçenekleri arasına E-TECH Plug-in hibrit motor da ekleyecek. Renault Grubu için bir ilk olan bu ürün, aynı zamanda B-SUV segmentinde de benzersiz bir seçenek olacak.Yeni Captur 2020 yılının ilk yarısında Türkiye'de pazara sunulacak.Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş:"Avrupa'da B-SUV segment lideri olan Captur, daha belirgin yeni çizgileri ile dinamik ve güçlü bir SUV görünümü kazanıyor. Modelin DNA'sındaki temel özellik olan kişiselleştirme ve modülerlik korunurken Yeni Captur, sahip olduğu eksiksiz sürüş destek sistemlerinin yanı sıra en kapsamlı teknolojik donanımları ile rakiplerinden ayrılıyor. 2020 yılından itibaren Renault Grubu'nun ve sınıfının ilk şarj edilebilir (plug-in) hibrit motorunu da müşterilerinin beğenisine sunacak olan Yeni Captur, verimli ve ekonomik bir motor seçeneğine sahip. Türkiye binek otomobil pazarından yüzde 3,7 pay alan B-SUV segmentinin önemli oyuncularından Captur'ün, yenilenen tasarım ve özellikleri ile Türkiye pazarındaki iddiasını arttıracağına inanıyoruz." dedi.Daha güçlü bir SUV kimliği ve kişiselleştirmeDaha dinamik ve farkedilir bir tasarıma sahip Yeni Captur, güçlendirilen SUV kimliği ile göze çarpıyor. Dış tasarımda gerçekleştirilen dönüşüm sayesinde modelin çizgileri daha modern, kendine özgü ve etkileyici hale geliyor. ön ve arka Full LED C şeklinde farları ve dekoratif krom detaylar gibi özelliklerin tümü, kalitedeki iyileştirmenin bileşenleri olarak göze çarpıyor. 4,23 metre uzunluğu ile önceki modele kıyasla 11 cm daha uzun olan yeni Captur, Atacama Turuncu, Alev Kırmızı, Demir Mavi gövde renkleri ile göze çarpıyor. Ametist Siyah ise INITIALE PARIS versiyonu ile birlikte sunuluyor.Satışlarında çift gövde-tavan renkli araçların oranının yüzde 80'e yakın olması, Captur'ü kişiselleştirme seçenekleri ile ön plana çıkarıyor. Yeni Captur, hem iç hem de dış tasarımda sunduğu yeni alternatifler ile bu özelliğini daha da zenginleştiriyor. Yeni Captur ile 11 gövde rengi, 4 kontrast tavan rengi ve 3 özelleştirme paketi ile toplamda 90 farklı kombinasyon seçeneği sunuluyor.En yeni teknolojilerle ve kategorisinin en büyük ekranları ile sunulan model, güçlü ergonomisi ve daha konforlu hale getirilen sürüş deneyimi ile öne çıkıyor.İç mekanda yüksek kalite devrimi ve modülariteYeni Clio ile başlayan iç tasarım devrimi, Yeni Captur ile devam ediyor. Kabin içinde sunduğu kalite ve konfor ile Yeni Captur üst segment araçlara yaklaşıyor. En üst kalite malzemeler, yumuşak ön panel, kapı paneli, orta konsol etrafındaki kaplamalar, titizlikle işlenmiş detaylar ve yeni koltuk mimarisi ile yenilikler hemen göze çarpıyor."Akıllı Kokpit"in kilit unsuru olan 9,3 inç multimedya ekran (çapraz olarak 7 inçlik versiyonun iki katı), segmentinin en büyük ekranı olarak öne çıkıyor. Yeni internet bağlantılı Renault EASY LINK multimedya sistemi sayesinde, tüm multimedya, navigasyon ve bilgi-eğlence hizmetlerinin yanı sıra MULTI-SENSE ayarlarına ve sürüş yardım sistemlerinin parametrelerine de kolayca erişilebiliyor.Yeni Clio'da olduğu gibi, Yeni Captur'ün gösterge panelinde de dijital bir ekran mevcut. 7 ile 10,2 inç büyüklüğündeki renkli ekran, sürüş deneyimini özelleştirmek için son derece sezgisel bir yöntem sunuyor. 10,2 inçlik versiyonun ekranında GPS navigasyon sistemi yer alıyor.Captur'ün konfor ve modülaritesi için kilit bir faktör olan kayar arka koltuklar, ikinci nesilde de mevcut. Koltuklar, yolcu bölmesi veya bagaja doğru kolayca 16 cm hareket ettirilerek yolcular veya yükleme için ek hacim sağlanabiliyor. Bu sayede Yeni Captur, 27 litrelik iç depolama hacmine ek olarak 536 litre bagaj hacmi (kategorisinin en üst seviyesi) sunuyor.Yenilenen verimli motor ürün gamıYeni Captur'ün yeni benzinli ve dizel motor seçenekleri daha yüksek bir güç aralığı sunuyor: Benzinli motorlar 100 ile 155 bg; dizel motorlar ise 95 ile 115 bg aralığında güç seçeneklerine sahip. En yeni nesil teknolojileri içeren motor seçenekleri, optimize yakıt tüketiminin yanı sıra düşük emisyon seviyeleri sunuyor.Yeni Captur, 2020 yılından itibaren motor yelpazesine E-TECH Plug-in hibrit motor da ekleyecek. Renault Grubu için bir ilk olan bu ürün, aynı zamanda segmentinde benzersiz bir seçenek olacak. Geniş bir müşteri kitlesi için tasarlanan Yeni Captur, plug-in hibrit teknolojisinin yaygınlaşmasına öncülük edecek.Yeni Captur, 1.0 TCe 100bg, 1.3 TCe 130 bg GPF(partikül filtresi), 1.3 TCe 130 bg EDC GPF (partikül filtresi), 1.3 TCe 155 bg EDC GPF (partikül filtresi) benzinli ve 1.5 Blue dCi 95 bg, 1.5 Blue dCi 115 bg ve 1.5 Blue dCi 115 bg EDC dizel motorları ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.Renault EASY DRIVE: Yeni Captur için en kasamlı sürüş destek sistemleriYeni Captur, Yeni Clio gibi kategorisinin en eksiksiz ve gelişmiş sürüş destek sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırarak sürücülere güvenli bir sürüş sunuyor.Otoyol ve Trafik Sıkışıklığı Yardımcısı, en dikkat çekici olan sürüş destek sistemi olarak öne çıkıyor. Yoğun trafikte ve otoyolda önemli ölçüde konfor ve güvenli sürüş sağlayan özellik, otonom araçlara giden yolda ilk adım olarak dikkat çekiyor. Bu özellik, Yeni Captur'ün lansmanından itibaren sunulacak.Yeni Captur, sürüş, park ve güvenlik olmak üzere üç kategoride ADAS (Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri) teknolojileri sunuyor: Adaptif hız kontrol sistemi, aktif acil fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi, şeritten ayrılma uyarısı ve şeritte kalma yardımcısı gibi segmentinde benzersiz özellikleri barındırıyor. Renault EASY DRIVE sistemini oluşturan bu özellikler, Renault EASY LINK multimedya sistemi üzerinden dokunmatik olarak kolayca kontrol edilebiliyor.360° kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren destek sistemi gibi özelliklerin yanı sıra Arka Çapraz Trafik Uyarısı; Renault ürün gamında ilk kez kullanıma sunulurken, park halindeki aracın ilk hareketini her zamankinden daha güvenli hale getiriyor.Orta konsol, Yeni Captur modelin Akıllı Kokpit'inin kilit bir bileşeni olarak dikkat çekiyor. Sürüş pozisyonu ergonomisini iyileştirmek ve vites erişimini kolaylaştırmak için yükseltilen konsol, yolcu bölmesine daha aerodinamik bir görünüm kazandırıyor. Bunun yanı sıra depolama ve akıllı telefonların kablosuz şarj sistemi için daha fazla alan sunuluyor. Kokpit tarzı konsol, fütüristik EDC vites kolu (e-shifter) ile hassas bir kontrol sunarak sürüş deneyimini zenginleştiriyor. İç ambiyansa uygun şeklide kişiselleştirilebilen konsol, LED ortam aydınlatması sayesinde daha fazla dikkat çekiyor.Yeni Captur: Elektrikli, İnternet Bağlantılı, OtonomTeknolojisi ile göz dolduran Yeni Captur, geleceğin mobilitesinin üç önemli unsurunu bünyesinde barındırıyor:Elektrikli: Renault Grubu, 2022 yılına kadar ürün gamına 12 elektrikli model ekleyecek. Yeni Captur, E-TECH Plug-in adını taşıyan ve İttifak tarafından geliştirilen bir teknolojinin ürünü olan; plug-in (prize takılabilir) hibrit motora sahip ilk Renault model olacak.İnternet Bağlantılı: 2022 yılına kadar markanın kilit pazarında sunduğu araçların %100'ü internet bağlantılı araçlar olacak. Yeni Captur, yeni internet bağlantılı multimedya sistemi ve Renault EASY CONNECT ekosistemiyle bu dinamiği mükemmel şekilde ortaya koyuyor.Otonom: Renault Grubu, 2022 yılına kadar otonom sürüş teknolojilerine sahip 15 modeli satışa sunacak. Yeni Captur ise bu anlamda öncü modellerden biri olacak. Yeni Clio ile birlikte, otonom sürüşün ilk adımı olan sürüş destek sistemleri, B segmentindeki modellerle standart olarak sunulmaya başlayacak.