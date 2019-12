Yeni Renault Captur Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

Renault Captur, Euro NCAP güvenlik testlerinde en yüksek not olan 5 yıldız aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, B-SUV lideri Captur, en üst seviyede aktif ve pasif güvenlik sunuyor. Kasım 2019'da yenilenen Captur, en son nesil Euro NCAP güvenlik testlerinden maksimum puan olan 5 yıldızı alarak başarı ile geçti.

Yeni Captur, yolcu ve yaya güvenliğinin yanı sıra eksiksiz Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS) konusunda da tüm kabiliyetini ortaya koydu.

Euro NCAP testlerinden beş yıldız alan Yeni Clio gibi ittifakın yeni platformu CMF-B'yi kullanan Yeni Captur, güçlendirilmiş karoserisi, yolcuların tamamına optimum destek sağlayan geliştirilmiş koltuk yapısı ve aktif gergili, yük sınırlayıcı emniyet kemerleri ile öne çıkıyor.

Renault tarafından desteklenen Fix4sure teknolojisi, mükemmel yolcu güvenliği sağlıyor ve kaymaya bağlı yaralanmaları önlüyor. Ayrıca Yeni Captur'ün gelişmiş tasarımı sayesinde, arka koltuklara her tip çocuk koltuğu isofix ve I-size sistemiyle yerleştirilebiliyor. Yandan darbelerde ise arka yolcular için geliştirilmiş kafa koruması sağlanıyor.

Yeni Captur, zengin donanım seviyesine sahip. 6 adet hava yastığı, acil durum fren destekli ABS, bir kamera ve radar (bu ekipmanlar şeritte kalma yardımı, hız uyarılı trafik işareti tanıma özelliği, güvenli mesafe uyarısı ve acil durum fren destek sistemi gibi sistemlerin çalışmasına olanak sağlıyor), hız ayar ve sınırlayıcı, beş koltukta da emniyet kemeri hatırlatıcısı ve acil durum arama. Ayrıca standart olarak sunulan 360 derece kamera, yüzde 100 LED ön farlar, otomatik kısa/uzun far ve kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, daha güvenli bir görüş sağlıyor.

Captur'ün yeni elektronik mimarisi sayesinde, yaya, bisikletli ve diğer araçları algılayan aktif acil fren destek sisteminin kullanılması mümkün hale geliyor ve otonom sürüşün ilk adımı olan Trafik ve Otoyol Desteği sunuluyor.Yeni Captur'de Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS), Sürüş, Park ve Güvenlik olmak üzere üç gruba ayrılıyor.

Renault EASY DRIVE ekosistemini oluşturan bu bileşenlerin ayarlarına ise Renault EASY LINK multimedya sisteminin dokunmatik ekranı üzerinden rahat ve anlaşılır bir şekilde ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA