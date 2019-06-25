Yeni Renault Clio ortaya çıktı

Şu zaman kadar ortaya çıkan Clio'ları unutturacak bir yeniversiyon geliyor. Bu modeli kullanmak için Lizbona'a gitti. Model selefinden nekadar iyi?



Yeni Clio, dinamik sürüş becerisi, yol tutuşu ve tasarımdanüretime kadar kalitesi ile bugüne kadar sunulan en iyi Clio olarak öne çıkıyor.Yeni nesil Clio, daha modern ve atletik görünümü ile 30 yıldır modeli başarıyataşıyan DNA'sını koruyor. Yeni Clio Türkiye'de Ekim 2019'da satışa sunulacak.







Tasarımda neler değişti?



5. nesli ile karşımıza çıkan modelde tasarım olaraközellikle ön yüzde büyük bir değişim göremiyoruz. Kaput üzerindeki hatlar dahaçok ön plana çıkarılmış. Bu sayede model heybetli görünüyor. Farlar AğabeyiMegane gibi C şekilli forma kavuşmuş. Yan bölümde eski nesile göre çok büyükfarklar bulunmazken, sadece arka kapı altındaki "CLIO" logoları dikkat çekiyor.Arkada neler var derseniz, stop grubu büyük bir değişime uğramış ve özelliklegece sürüşlerinde tüm bakışları üzerine çekebilir. Ek olarak marka ve modellogosu da burada yerini almış.



Renault Sport'tan esinlenilen yeni bir imza



Renault Sport, R.S. Line imzasını mevcut GT-Lineversiyonunun yerine geçecek olan Yeni Clio R.S. Line'a taşıyor. Sportifgörünümlü özel seriler arasında öncü olan GT-Line, 2010'dan bu yana tümpazarlarda Renault Sport ürün gamının stratejisini başarılı bir şekilde destekledi.Daha gelişmiş ve zengin içeriği ile R.S. Line, basit bir isim değişikliğininötesine geçiyor. Daha sportif iç ve dış tasarıma sahip R.S. Line, dinamik birtasarım ile farklılaşmak isteyen müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzeretasarlandı.







Renk seçenekleri neler?



Valencia Turuncu ve Seladon Mavi Yeni Clio'nun lansmanrenkleri. Otomobil endüstrisinde ilk defa Valencia turuncu renginde kullanılanturuncu cila bazlı özel işlem, Yeni Clio'nun dinamizmini açığa çıkarıyor vemodele derinlik ile birlikte benzersiz bir parlaklık kazandırıyor. Yeni Clio'da11 farklı renk seçeneği ve 3 dış kişiselleştirme paketi (kırmızı, turuncu vesiyah) sunuluyor.







Multimedya ekran ve dijital gösterge tablosu



Yeni Clio, geleneksel analog kadranların yerine ilk kezdijital bir ekran ile sunuluyor. Üst modellerden alınan teknoloji ile 7 ila 10inç (lansmandan kısa bir süre sonra sunulacak) büyüklüğündeki TFT ekran, sürüşdeneyimini kişiselleştirme imkanı sunuyor. 10 inçlik versiyonda, ekran üzerindeGPS navigasyon da yer alıyor. 9,3 ve 10 inçlik iki ekranı ile Yeni Clio,sınıfının en büyük ekranlarını sunuyor. Tasarımında Espace modelindenesinlenilen hafif eğimli dikey tablet, gösterge paneline genişlik hissiveriyor, kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran okunabilirliğinikolaylaştırıyor.Ekran, internet yeni multimedya sistemi EASY LINK, navigasyon,"bilgi-eğlence" sisteminin yanı sıra MULTI-SENSE ayarları gibi son derecekullanıcı dostu bir içeriğe sahip.



Direksiyonda büyük değişim



Yeni Clio'nun direksiyonunda sürüş keyfini iyileştirmekadına tüm detaylar düşünüldü. Dişli oranının 15,2'den 14,4'e indirilmesisayesinde direksiyonun daha hassas ve daha kolay yönlendirilmesi sağlanaraksürücünün direksiyon hakimiyeti artırılıyor. Daha sert ön takım kullanılmasıile yol kararlılığı iyileştirilirken, dönüş çapının 10,8 m'den 10,5 m'yedüşürülmesi ise şehir içi manevra kabiliyetini artırıyor.







Bagaj hacmi artmış



Bagaj tasarımı, mümkün olan en kübik forma sahip olacakşekilde gerçekleştirildi. BOSE premium ses sisteminin mükemmel biçimde entegreedilmesi ile bagaj hacmi 391 litreye ulaşırken, iç saklama hacmi 26 litreartırılarak segmentindeki en yüksek seviyeye ulaşıyor.



Hangi motorlar ile gelecek?



1.0 SCe 65 ve 75 HP



Ekonomik bir şehir içi otomobili arayan müşteriler için, 1.0 SCe (3 silindir atmosferik) ideal tercih olarak öne çıkıyor. 5 vitesli manuel vites kutusu ve 65 - 75 bg güç ile (95 Nm tork), son derece yumuşak bir şehir içi sürüş konforu sunuyor.



1.0 Turbo benzinli



Renault ürün gamına yeni eklenen 1.0 TCe (3 silindirliturbokompresör) İttifak sinerjisinin en yeni motoru. TCe 100 ilk olarak YeniClio'da 5 vitesli manuel vites kutusu ile birlikte sunuluyor. Ayrıca, dahasonra en yeni nesil X-TRONIC otomatik vites kutusuna sahip versiyon da pazarasunulacak. TCe motor aynı zamanda maksimum kullanım tasarrufu ve sınırlızehirli gaz salımı sağlamak üzere LPG versiyonuyla da sunulacak.







1.3 TCe 130 bg FAP: Maksimum sürüş keyfi



1.3 TCe FAP motor, Captur, Megane, Scenic ve Kadjarmodelleri ile kendini kanıtlamasının ardından bu kez Yeni Clio ile birliktesunuluyor. 130 bg ve 240 Nm tork ile ve 7 vitesli EDC otomatik vites kutusunasahip bu motor, Yeni Clio motor ürün gamında 1.2 benzinlinin yerini alacak.Yeni Clio'nun tüm dinamik özelliklerini barındıran bu en yeni nesil motor, herkoşulda heyecan verici bir sürüş deneyimi sağlıyor. Çift kavramalı EDC viteskutusu, sürüşü daha esnek ve keyifli hale getirirken diğer yandan CO2 emisyonmiktarını azaltıyor. Bütün benzinli motorlar Yeni Clio'da ilk kez kullanılıyor.



1.5 Blue dCi 85 ve 115 HP



Yeni Clio aynı zamanda uzun mesafe kullanımlar ve filoşirketleri için adapte edilmiş 1.5 Blue dCi dizel motor sistemini sunuyor. Bumotor, nitrojen oksitler (NOx) için en verimli olacak şekilde planlanmışkatalitik indirgeme sisteminin (SCR) entegrasyonu sayesinde yeni emisyonstandartlarına göre adapte edildi ve geliştirildi. Motor iki versiyonlasunuluyor: Yalın bir sürüş için 85 bg/ 220 Nm ve daha dinamik bir sürüş için115 bg/ 260 Nm. 110 km/s hızının üzerine çıkıldığında motor devrini düşürenaltı vitesli manuel vites kutusu ve segmentinin en iyisi olan aerodinamiğisayesinde, Yeni Clio Blue dCi özellikle uzun yol sürüşlerinde verimli.



Yorum



Bu Clio eski nesillerin üzerine bir sünger çekecek. Modeltasarım konusunda fazlasıyla iddialı hale gelmiş. Bunun yanında alt yapıda daönemli değişimler yapılmış. Direksiyon kutusundaki değişimler aracın yoltutuşuna önemli katkılar sağlamış. İç mekanda ki şıklıktan bahsetmedengeçemeyeceğim. Bu konuda otomobil segmentindeki otomobillere taş çıkartır.Motor seçeneği olarak 1.3 litre turbo benzinli ve EDC7 şanzımanlı versiyonukullandım. Bu versiyon yine eski nesillerin performansını unutturacak cinsten.Ayrıca tüketim konusunda da fazlasıyla cimri. Dizel otomatik bekleyenmüşterilere ise olumlu cevap şimdilik verilemiyor.



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Kaynak: Carmedya.com