Yeni Renault Kadjar Türkiye'de Satışa Sunuluyor

Yeni Renault Kadjar Türkiye'de



Renault'nun C-SUV segmentindeki temsilcisi Yeni Kadjar, Türkiye'de satışa sunuluyor. Yeni krom ızgarasının yanı sıra yeniden tasarlanmış ön ve arka tamponları ile daha dinamik bir tasarıma kavuşan Yeni Kadjar; Touch, Touch Roof ve Icon donanım seviyeleri ile 158.250 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.



Yenilenen Kadjar, geleneksel SUV tasarımına sadık kalırken, dinamik ve modern hatlarıyla daha şık bir görünüme kavuşuyor. Yeni Kadjar'da konfor, kalite ve ergonomik tasarım ön planda tutulurken, yeniden tasarlanan iç mekan ile daha konforlu bir sürüş deneyimi sunuluyor.



Yakıt verimliliği ve performans odaklı yeni çevreci 1.3 TCe benzinli motor, Yeni Kadjar ile birlikte Türkiye'de Renault ürün gamında ilk kez pazara sunuluyor. 140bg (manuel/EDC) ve 160bg (EDC) olarak üç farklı versiyona sahip bu yeni nesil motor, İttifak ve partneri Daimler ile birlikte geliştirildi.



Gösterge panelinin orta kısmında yer alan 7 inçlik yeni dokunmatik multimedya ekran, daha yüksek parlaklığa ve hassasiyete sahip. Yeni otomatik klima kontrol paneli, daha modern ve ergonomik tasarımı ile dikkat çekiyor.



Yeni Kadjar; sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıkları, Acil Fren Destek Sistemi, Yokuş Kalkış Destek Sistemi, hız sabitleyici ve sınırlayıcı gibi göz dolduran standart güvenlik ekipmanlarına sahip.



17 ve yeni 19 inç olmak üzere iki jant seçeneğine sahip Yeni Kadjar, "Ural Yeşil", "Demir Mavi" ve "Arsenik Gri" olmak üzere üç farklı yeni renk seçeneği ile sunuluyor.



Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: "SUV Segmenti son dönemde Türkiye'de yükselen bir trende sahip. 2015 yılında toplam pazardan aldığı pay yüzde 15 olan SUV segmenti, 2018 yılını yüzde 22 pay ile tamamladı. Geçtiğimiz yıl 106 bin 672 adet satışın gerçekleştiği SUV segmentinden en yüksek payı, 72 bin 308 satış adedi ve yüzde 68 ile C-SUV alt segmenti alıyor. Bu segmente ait Renault Kadjar, yenilenen tasarım ve özellikleri ile segmentteki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Daha modern ve şık görünümünün yanı sıra yüksek konfor ve kalitesi ile müşterilerin bu segmentte tüm beklentilerine cevap veren Yeni Kadjar ile segmentte daha üst sıraları hedefliyoruz. 2019 yılında, OYAK Grubu'nun katkıları ile Renault MAİS olarak yenilenen modellerimizi Türkiye'de otomobil severlerle buluşturmaya devam edeceğiz. " dedi.



Daha modern dış tasarım



Yeni Kadjar, daha çekici ve modern tasarımı ile Türkiye'de otomobil severlerin beğenisine sunuluyor. C şeklindeki LED farlar, Yeni Kadjar'ın yüksek teknolojik görünümüne katkı sağlarken; yeni krom ızgara, yeniden tasarlanmış ön ve arka tamponlar, yeni tasarım özellikleri arasında yer alıyor.



Yeniden tasarlanan arka tamponda, Kadjar'a daha güçlü bir yol duruşu kazandıran krom detaylar yer alıyor. En üst donanım seviyelerinde standart olarak sunulan köpekbalığı anten yenilenen Kadjar'a daha dinamik bir görünüm sağlıyor.



Yeni Kadjar, ön bölümünde yer alan Renault ürün gamına özgü C-şeklinde aydınlatması ile dikkat çekiyor. Dikdörtgen biçimindeki sis farları ise Kadjar'ın her yol koşuluna uygun tarzını gözler önüne seriyor.



Gündüz sürüş farlarına entegre edilen LED sinyaller, inceltilerek tampona entegre edilen LED arka sinyaller, geri vites lambaları ve sis farları Yeni Kadjar'a şık bir görünüm kazandırıyor. Pure Vision LED teknolojisine sahip sis farları ile enerji tüketimi halojen farlara kıyasla altı kat daha düşük seviyede.



Yeni Kadjar 17 ve yeni 19 inç olmak üzere iki jant seçeneğinin yanı sıra üç yeni renk ile birlikte sunuluyor: "Ural Yeşil", "Demir Mavi" ve "Arsenik Gri".



Konforu ve ergonomiyi artıran kaliteli iç mekan



Yeni Kadjar'ın iç mekanında da önemli değişiklikler göze çarpıyor:



Gösterge panelinin orta kısmında yer alan yeni dokunmatik multimedya ekran, daha yüksek parlaklığa ve hassasiyete sahip. 7 inçlik ekran, R-LINK 2 sistemi ile çalışıyor ve tasarımı ile gösterge paneline daha şık bir görünüm kazandırıyor.Yeni otomatik klima kontrol paneli, daha modern ve ergonomik tasarımı ile dikkat çekiyor. Sıcaklık ve havalandırma ayarları, üç adet kumanda düğmesi ile sağlanıyor.



Konforu artırmak ve uzun yolculuklarda yorgunluğu önlemek amacıyla çift yoğunluklu köpük ile donatılan koltukların yan takviyeleri de daha iyi destek sağlamaları için güçlendirildi.



Orta konsolun arka kısmındaki yeni havalandırma kanalları, arka kısımdaki yolculara daha yüksek iklimlendirme konforu sunuyor.



Çok yönlü multimedya sistemi



Yeni Kadjar'da, R-LINK 2 internet bağlantılı multimedya sisteminde Apple CarPlay ile uyumlu akıllı telefon ekran yansıtma özelliği bulunuyor. Sürücüler, daha güvenli ve ergonomik bir kullanım için sık kullandıkları sürüş uyumlu uygulamalarını doğrudan multimedya ekranından görüntüleyebiliyor.



Daha modüler ve işlevsel



Kadjar, 527 litre ile kendi segmentinde en geniş bagaj hacmine sahip modeller arasında yer alıyor. Arka koltuk sırtlığı, "Easy Break" kolları yardımıyla anında katlanabiliyor. Aynı zamanda, ön yolcu koltuğu da katlanarak düzleşebiliyor ve böylece 2,5 metre uzunluğa sahip eşyalar rahatça yüklenebiliyor.



Ön kapılardaki saklama alanları, 1,5 litrelik su şişesinin sığabileceği genişliğe sahip. Arka kısımda ise yolcuların telefon, tablet, oyun konsolu gibi cihazlarını şarj edebilecekleri iki adet USB soketi bulunuyor.



Yeni MotorlarYakıt verimliliği ve performans



Yeni Kadjar'da, sürüş ve performansı artıran ayrıca yakıt tüketimini azaltan çevreci yeni nesil Renault motorları yer alıyor. Yeni motorlar, mevcut standartlara uygunluk açısından en yeni emisyon kontrol teknolojileri ile öne çıkıyor.



Benzinli: Ultramodern 1.3 TCe motor



Yeni Kadjar, Türkiye'de ilk kez Renault müşterilerinin beğenisine sunulan 1.3 TCe motora sahip. 1.3 TCe benzinli motor, 140 (manuel/EDC) ve 160 bg (EDC) olmak üzere iki farklı güç seçeneğiyle pazara sunuluyor. Bu yeni nesil motor, İttifak ve partneri Daimler ile birlikte geliştirildi. İki ortağın en üst kalite standartlarıyla geliştirilen motor, daha önceki TCe motora kıyasla daha geniş bir güç seçeneği, daha fazla tork (özellikle düşük hızlarda) ve daha düşük CO2 salımına sahip.



40 bin saat teste tabi tutulan yeni 1.3 TCe benzinli motorun test süreci, günde sekiz saat ile 14 yıllık bir çalışmaya eşdeğer bir sürece karşılık geliyor.



Dizel: daha yüksek güç ve sürüş imkanı ve daha düşük emisyon salımı



Yeni Kadjar'ın modernize edilmiş dizel motorlarında, performanstan ödün vermeden motorun zararlı emisyon miktarını azaltan (SCR) sistemi bulunuyor. Ayrıca, "Blue dCi" adıyla anılan motorlar, Yeni Kadjar'a daha yüksek güç ve performans sağlıyor.



Blue dCi 115 motor, önceki nesil motora kıyasla 5 bg daha fazla güç ve 10 Nm daha yüksek tork sağlayarak performanslı ve ekonomik bir sürüş sunuyor.



Güvenlik



Yeni Kadjar, göz dolduran standart güvenlik ekipmanlarına sahip. Sürücü/ ön yolcu, yan ve perde hava yastıkları, Acil Fren Destek Sistemi, Yokuş Kalkış Destek Sistemi, hız sabitleyici ve sınırlayıcı, ISOFIX çocuk koltuğu sabitleyici gibi ileri güvenlik ve sürüş destek sistemleri ek güvenlik sağlıyor.



Kadjar'ın Touch versiyonunda Elektrikli park freni, elektrikli katlanır yan aynalar, elektrikli ön ve arka camlar, Bluetooth ve USB bağlantısı, Eller Serbest Renault Kart Sistemi standart donanım olarak bulunuyor.



Touch Roof versiyonunda yer alan standart donanımlar; Touch donanım seviyesine ek olarak; elektronik klima, arka havalandırma kanalları, otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası ve panoramik cam tavan.



Icon versiyonu ile müşterilerin beğenisine sunulan standart donanımlar ise Touch Roof donanım seviyesine ek olarak; 7 inç dokunmatik multimedya ekranı, Renault R-LINK 2.0 internet bağlantılı navigasyon ve multimedya sistemi, ön park sensörü, geri görüş kamerası, otomatik uzun/kısa farlar.



Ayrıca yenilenen Kadjar ile 19 inç alaşımlı jantlar, Keşif paketi (360° Park Destek Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Eller Serbest Park Asistanı), Kutup Paketi (Siyah Deri Koltuklar, Elektrikli (sürücü tarafı) ve ısıtmalı ön koltuklar) opsiyon olarak yer alıyor.

Kaynak: Teknotalk.com