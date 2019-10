Yeni Reno2 Serisinin Tüm Özellikleri Londra'da Tanıtıldı

OPPO, Yeni Reno2 Serisinin Tüm Özelliklerini Londra'da Tanıttı



OPPO, yeni Reno2 Serisini Londra'da İngiliz Ulusal Balesi'nde düzenlediği bir lansmanla tanıttı. OPPO'nun popüler Reno serisinin en son yenilikleri olan Reno2 ve Reno2 Z modelleri, fotoğrafçılık ve video geliştirme özellikleriyle kullanıcılar için yaratıcılığın sınırlarını yeniden tanımlıyor.



OPPO, Reno2 modellerinin lansmanıyla dünya akıllı telefon endüstrisindeki lider marka konumunu güçlendirdi. Etkinlikte iki yeni modelini tanıtan OPPO, aynı zamanda Avrupa pazarına yönelik genişleme planlarını da paylaştı.



OPPO Global Başkan Yardımcısı Alen Wu etkinlikte yaptığı konuşmada, OPPO ürünlerindeki amiral gemisi özellikler, kamera ve tasarım alanlarında gerçekleştirdikleri yenilikler sayesinde Avrupa pazarında istikrarlı bir şekilde büyüdüklerini söyledi. OPPO'nun 2020'de Almanya, Portekiz ve Belçika pazarlarında da boy göstereceğini açıklayan Alen Wu, sözlerine şöyle devam etti:



"OPPO olarak, bir yıldan uzun bir süredir Avrupa'daki yerimizi sağlamlaştırdık. Şu an 10 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. 2020'de yeni ülkelere doğru yaygınlaşmak ve büyümeye devam etmek istiyoruz. Bu yolda en önemli avantajımız ise kullanıcıların ürünlerimize aşık olması. 'Yenilik', 'tasarım' ve 'tüketici odaklı bir yaklaşım' konularına odaklanarak, kullanıcılarımızla sıcak bir ilişki kurmayı başardık. Reno2 serisi de aynı değerleri temsil ediyor.



Serideki ürünlerimizi, kullanıcıların tüm aksiyonları adeta bir profesyonel gibi yakalayabilmelerini sağlayan en yeni kamera ve video teknolojileriyle donattık. Telefonların tasarımları kullanıcılara sürükleyici ve şık bir deneyim sağlıyor. Reno2 serisini, kullanıcıların sadece günlük iletişim ihtiyaçlarını değil aynı zamanda yaşam tarzı seçimlerini de karşılayacak şekilde tasarladık. Teknoloji, sanat ve tasarımı buluşturarak, bir akıllı telefonda mümkün olan sınırların ötesine geçmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonumuzun, müşterilerimiz tarafından da beğeniyle karşılanacağına inancımız tam."



Reno2 serisinin oluşturulmasını sağlayan yenilikler, görsel etkileşim, fotoğrafçılık, eğlence ve sosyal deneyimler açısından kullanıcıların yaratıcılığını farklı bir boyuta taşımasını sağlıyor.Yeni seri, ilk kez dörtlü kamera kurulumunun yanı sıra, fotoğraf ve video amacıyla 5x Hibrit Zoom, Ultra Gece Modu, Ultra Video Sabitleyici, Ultra Geniş Açı özellikleri ile geliyor. Reno2 serisi, kullanıcıların dünyayı adeta yaratıcı bir stüdyo gibi kullanarak istedikleri yerde ve zamanda mükemmel görsel içerikler yakalamalarına olanak tanıyor.



Reno2'nin İngiliz Ulusal Balesi'nde yapılan Avrupa lansmanında, ünlü sanatçı Adrian Gas tarafından bir koreografi de gerçekleştirildi. Konuklar performansı izlerken, bir yandan da Reno2'nin Hibrit Zoom, Ultra Gece Modu, Ultra Video Sabitleyici gibi özelliklerini test etme fırsatı buldu.



Yaratıcılığın sınırlarını zorlayan yeni kamera teknolojileri



Mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorlamaya kendini adayan OPPO, Reno2 serisini dört kamerayla donattı. Reno2'de; 48MP Ultra Net Ana Kamera, 13MP Telefoto Lens, 8MP Geniş Açı Lens ve 2MP Mono Lens özellikleri bulunuyor. OPPO ayrıca odak uzunlukları arasında geçiş yapmak için "Fusion Imaging" teknolojisini kullanan 5x Hibrit Zoom ve 20x Dijital Zoom özelliklerini geliştirdi. Bu özellikler, konser gibi etkinlikler sırasında yapılmak istenen uzun mesafeli çekim senaryolarında net, ultra kaliteli içerik yaratılmasını sağlıyor. Kullanıcılar, sahnede izledikleri sanatçıların fotoğraflarını uzun mesafelerden de net bir şekilde çekebiliyor. Reno2 Z'de ise 48MP Ultra Net Ana Kamera, 8MP Geniş Açı Lens, 2MP Mono Lens ve 2MP Portre Lensi bulunuyor.



Reno2 serisinin Ultra Gece Modu, sektördeki en hızlı gece modu olarak dikkat çekiyor. Reno2 Ultra Gece Modu, güçlü bir NPU ve ince ayarlı algoritmalar yoluyla bir dizi farklı gece manzarası sunuyor. Donanım ağında optimize edilmiş yapay zeka parazit azaltma özelliği ile fotoğraflar çıplak gözle görülebileceklerin ötesine geçebiliyor. Yeni Reno serisi ile kullanıcılar artık havai fişek veya mum ışığında akşam yemekleri gibi etkileyici sahneleri mükemmel netlikte yakalayabiliyor.



Günümüzde, tek bir fotoğraf karesi tüm hikayeyi anlatmaya yetmiyor. Bu nedenle insanlar yaşadıkları anları, arkadaşlarıyla, aileleriyle ve dünyayla paylaşmak için her zamankinden daha fazla video çekiyor. OPPO'nun endüstri lideri Ultra Video Sabitleyicisi, videoların dengesini artırarak kullanıcıların çalışırken, kayak yaparken, kaykay yaparken, bisiklet sürerken ve daha pek çok aktivite sırasında sabit videolar çekmelerini sağlıyor. Bu gelişmiş özellik, kullanıcıların titrek çekimlerini daha doğru bir şekilde ve 60 fps kare hızıyla yeniden kalibre ederek görüntü sabitleme, akıcılık ve genel video kalitesini artırma işlevini görüyor.



OPPO, video deneyimini daha da güçlendirmek için SOLOOP adlı bir video düzenleme ve paylaşma düzenleyicisi sunuyor. SOLOOP özelliği, kullanıcıların oluşturdukları görsel içeriği verimli ve profesyonel bir şekilde düzenlemesine olanak sağlıyor. Kullanıcılar, çekimlerin zamanlaması ve geçişleriyle eşleşecek şekilde müzikler de ekleyerek, bir dakika içinde kendi şaheserlerini yaratabiliyor. Reno2 ayrıca, video arşivinde karakterler ve sahneler için albüm içeriğini akıllıca düzenleyen çözümler sunuyor.



OPPO'nun Reno2 serisinde getirdiği yenilikler sadece video teknolojileri ile sınırlı değil.



Aynı zamanda kamera kurulumuna aşağıdaki yeni modlar eklendi:



Ultra Gece Modu: Ortam parlaklığının 1 lux'ten az olduğu durumlarda bile kullanıcıların net gece manzaraları yakalamasına olanak tanıyor. Karanlık bir sahneyi yakalamak sadece 2-2,5 saniye sürüyor ve bu hız da Reno2'yi sektördeki en hızlı gece çekimi yapan modeller arasına sokuyor.



Ultra Geniş Açı Modu: Yeni seri, 119° (Reno2 Z) veya 116° (Reno2) görüş alanı sağlıyor. Amaca yönelik tasarlanmış tüm hareketli kameralar gibi geniş manzara fotoğrafları veya videolar çekmek için mükemmel çözümler sunuyor.



Ultra Makro Modu: (Yalnızca Reno2): Bir nesnenin fotoğrafını 2,5 cm uzaklıktan, hızlı ve kolay bir şekilde çekmeyi sağlıyor. Gözün hem fotoğraf hem de video çekimlerinde göremediği ayrıntıları yakalıyor.



Güncelleme Portre Modu: Ayarlanabilir Bokeh HDR modu ile kullanıcılara 7 farklı portre çekimi imkanı veren iki yeni portre efekti içeriyor. Yeni Bokeh efekti, sektörde bir ilk olarak dikkat çekiyor.



Kullanıcı merkezli tasarım pratikliği stil ile birleştiriyor



Reno2'de 6.5" AMOLED ekran, 2400×1080 çözünürlük ve yüzde 93 ekran/ gövde oranı bulunuyor. Bu modelde, dayanıklı 6. Nesil Corning® Gorilla® cam kullanılıyor. Reno2 Z ise 2340×1080 çözünürlüğe sahip 6,5" AMOLED ekrana, sertleştirilmiş 5. Nesil Corning® Gorilla® Glass'a ve yüzde 91 ekran/ gövde oranına sahip. Reno2 serisi ayrıca, parlak dış mekan ortamlarında bile yüzde 50 güç tasarrufu sağlarken yeterli parlaklık sunan Gün Işığı AMOLED ekranı ile birlikte geliyor. Bu teknolojiler Reno2 kullanıcılarına dünyayı net bir şekilde keşfetme fırsatı verirken, onlara her anı yakalamak için yaratıcı olanaklar sağlıyor.



Ekranda ayrıca, Gizli Parmak İzi Kilit Açma 3.0 özelliği yer alıyor. Bu da kullanıcılara daha parlak bir kilit açma alanı ve daha hızlı kilit açma imkanı sağlıyor.



Reno2'nin, ultra net arkadan aydınlatmalı çekimleri ve tamamen yeni Yapay Zeka Güzelleştirme Modunu destekleyen, Reno2 Z'nin ise atmosfer ışığına sahip 16 MP pop-up kamerası bulunuyor.



OPPO yeni serisinde, üç ayrı rengi bulunan tek parça halinde kavisli gövdeler yarattı. Ürünler, Parlak Siyah (Reno2 & Reno2 Z), Okyanus Mavisi (Reno2) ve Gök Beyazı (Reno2 Z) renk seçenekleri ile hazırlandı. Tasarımlarda üç katmanlı sıyırma teknolojisi kullandığından, ahizeler farklı açılardan farklı renk tonları göstererek, kısmi bir parlama efekti sunuyor. Ayrıca OPPO Reno2 serisine özel, ahizenin ışıklı dokusunun üzerine bindirilmiş benzersiz bir renk gradyan efekti üretiliyor.



Üstün performans sağlayan donanım ve yazılım



Reno2 serisi, Android 9.0'ın son sürümüyle çalışan ColorOS 6.1 tarafından destekleniyor ve daha yumuşak, daha eğlenceli ve etkileyici bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Navigasyonu yönetmek için yeni hareketler sunulurken, telefonu tek elle kullanmak daha konforlu hale geliyor. Yeni seri, Touch Boost 2.0, Frame Boost 2.0 ve Oyun Alanı gibi optimize edilmiş özelliklerle eksiksiz bir oyun deneyimi yaşatıyor. Reno2 serisi ayrıca TUV Rheinland tarafından test edilerek; ekran, pil ömrü, performans ve sinyal gücü açısından beş yıldızlı oyun performansı sertifikası aldı.



OPPO Reno2 serisinde, hızlı ve güvenli VOOC Hızlı Şarj 3.0 teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, son adımda dengeleme şarj hızını ikiye katlayarak, yeni bir VFC algoritması kullanıyor. VOOC Hızlı Şarj 3.0 teknolojisi, yaratıcılığın bekleyeceği zamanın olmadığı durumlarda kullanıcılara daha uzun ömürlü bir batarya sunmak için 4.000 mAh (Typ) batarya ile bir araya geliyor. Bu sayede kullanıcıların, oyun oynarken veya video izlerken şarj tükenmesi konusunda endişelenmeleri gerekmiyor.



OPPO Reno2, 8GB RAM, 256GB ROM; Reno2 Z ise 8GB RAM, 128GB ROM çekirdek donanım ile geliyor. OPPO Reno2 serisi Türkiye pazarında, Reno2 5599TL ve Reno2 Z 3799TL tavsiye edilen satış fiyatlarıyla zincir mağazalarda ve operatörlerde kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Kaynak: Teknotalk.com